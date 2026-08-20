La enuresis infantil suele aparecer en la vida cotidiana como una escena que muchas familias prefieren minimizar: una cama mojada al despertar, ropa que hay que cambiar y la esperanza de que “ya se le va a pasar”. Sin embargo, cuando esta situación persiste después de los cinco años, merece una evaluación profesional y, sobre todo, un abordaje sin culpas ni vergüenza.

“La enuresis es la pérdida involuntaria de orina, de pis en la cama durante el sueño”, definió Sosa. Según explicó, la Sociedad Internacional de Continencia Pediátrica considera que, después de los cinco años, puede hablarse de enuresis cuando la dificultad persiste.

Más que una cuestión de maduración

Uno de los principales desafíos es dejar de considerar el problema como una etapa que necesariamente desaparecerá con el tiempo.

Leslie Sosa, kinesióloga pélvica infantil.

“Ya no podemos seguir normalizándolo, ya no es una cuestión de maduración”, advirtió la profesional, quien señaló que puede existir una disfunción del piso pélvico que requiere atención.

Entre las situaciones que pueden favorecer la aparición de este trastorno se encuentran los malos hábitos miccionales y el llamado hábito retentivo: chicos que postergan durante mucho tiempo las ganas de ir al baño, ya sea porque están entretenidos, tienen muchas actividades o no interrumpen lo que están haciendo para ir a orinar.

Sosa destacó que la evaluación debe comenzar descartando posibles causas orgánicas. El abordaje puede involucrar al pediatra y, cuando corresponde, a la urología pediátrica.

Una vez descartadas esas causas, la kinesiología pélvica infantil puede intervenir para recuperar la función del aparato urinario. “Nosotros como kinesiólogos siempre nos encargamos de recuperar la función”, explicó Sosa, al referirse al trabajo destinado a favorecer un vaciado adecuado de la vejiga y reducir las pérdidas diurnas y nocturnas.

Hábitos y acompañamiento emocional

En casa, uno de los primeros pasos es evitar que los chicos retengan la orina.

“No aguantemos ni posterguemos las ganas de hacer pis, eso es fundamental”, remarcó la kinesióloga.

También subrayó la importancia de mantener una buena hidratación y descartó la idea de quitarles los líquidos por la noche como solución general. La cantidad y distribución de líquidos deben adecuarse a cada caso con orientación profesional.

El impacto no es solamente físico. Las pérdidas pueden afectar la autoestima y limitar actividades propias de la infancia. La especialista contó que atiende chicos que llegan a sexto grado y evitan viajes de egresados, pijamadas o encuentros con amigos por temor a que otros descubran lo que les ocurre.

Cuando la situación genera angustia, vergüenza o un deterioro de la autoestima, el acompañamiento psicológico puede ser parte del tratamiento. “Siempre trabajamos con psicología si ha afectado mucho su autoestima”, explicó Sosa, destacando la importancia de un abordaje conjunto con profesionales de psicología infantil.

La buena noticia es que existen herramientas para tratar esta condición. La rehabilitación del piso pélvico en pediatría se realiza de manera adaptada a la edad, con propuestas lúdicas que permiten que los chicos comprendan su cuerpo y participen activamente del proceso.

El mensaje para las familias es claro: no hay que castigar, avergonzar ni esconder el problema. Tampoco esperar indefinidamente a que desaparezca solo. Consultar después de los cinco años permite evaluar cada situación, detectar las causas y definir el tratamiento adecuado.

“Que no normalicemos estas pérdidas de orina, las pérdidas de pis, ni las pérdidas de materia fecal, que tienen tratamiento”, pidió Sosa.

Detectar la dificultad y acompañar al niño con respeto puede ser el primer paso para recuperar la continencia, la confianza y la tranquilidad.

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