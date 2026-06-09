Cuándo se cobra y quiénes reciben el esperado aguinaldo de junio

Con la llegada de junio, se renueva la expectativa de millones de personas en Argentina que aguardan el cobro del Sueldo Anual Complementario. Este ingreso adicional, conocido popularmente como aguinaldo, se divide en dos cuotas anuales y representa un respiro necesario para las finanzas de los hogares.

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, el plazo para abonar esta primera parte vence el 30 de junio. Sin embargo, la normativa contempla un plazo de tolerancia de hasta cuatro días hábiles, lo que permite que el dinero se acredite efectivamente durante los primeros días de julio sin que esto represente un incumplimiento legal por parte del empleador.

Este beneficio alcanza a los trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, empleados bajo convenios laborales, jubilados y pensionados. Por el contrario, quienes se desempeñan como monotributistas o trabajadores independientes no perciben este pago, a menos que cuenten con acuerdos particulares con sus contratantes.

El cálculo para determinar el monto exacto se realiza tomando el 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año. Por ejemplo, si el salario más alto alcanzado entre enero y junio fue de $1.200.000, la cifra a cobrar será de 600.000 pesos.

En los casos donde la persona trabajó menos de seis meses, el pago se realiza de forma proporcional. En esta situación se aplica una fórmula que consiste en dividir el mejor sueldo por 12 y multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados.

La situación respecto al Impuesto a las Ganancias dependerá de los ingresos de cada trabajador y de la normativa vigente, ya que en muchos casos el aguinaldo recibe un tratamiento especial dentro del cálculo de las deducciones.

Para muchas familias, este ingreso representa la oportunidad de ponerse al día con gastos, afrontar las vacaciones de invierno, realizar compras importantes o simplemente reforzar el ahorro antes de finalizar la primera mitad del año.