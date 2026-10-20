El próximo aumento de la luz en San Juan todavía no tiene fecha para el componente provincial de la tarifa. Roberto Ferrero, vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), afirmó que no está prevista una nueva actualización de esa parte de la factura hasta, al menos, fines de enero de 2027. Sin embargo, aclaró que el monto final también depende de otros dos componentes que están bajo la órbita del Gobierno nacional.

“Desde el punto de vista provincial, la parte provincial de la factura, se los postergó. No hay nada previsto hasta por lo menos fines de enero del 2027”, explicó Ferrero. Y fue categórico sobre esa parte del servicio: “No hay ninguna variación provincial prevista”, afirmó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

El funcionario señaló que la decisión de postergar los nuevos valores provinciales se tomó para morigerar el impacto de las facturas sobre los usuarios. Sin embargo, aclaró que esa medida no implica necesariamente que el total de la boleta permanezca sin cambios, porque la tarifa eléctrica está compuesta por tres partes y las otras dos dependen de decisiones nacionales.

“Desde el punto de vista nacional, habrá que ver cuál es la evolución que tiene prevista la Secretaría de Energía de la Nación”, indicó Ferrero. De esta manera, cualquier modificación de esos componentes podría repercutir en el importe final que pagan los usuarios, aunque no haya una actualización provincial prevista.

Mientras tanto, el vicepresidente del EPRE señaló que el principal motivo de reclamo de los usuarios ya no está relacionado con los cortes de energía o los daños en artefactos eléctricos, sino con los aumentos que llegaron en las facturas durante el invierno.

“El mayor reclamo que estamos teniendo ahora tiene que ver con el incremento de las facturas invernales, producto esencialmente de la reducción de los subsidios nacionales”, sostuvo.

Ferrero explicó que la Nación redujo la cantidad de kilovatios hora subsidiados, por lo que una parte del consumo que antes quedaba cubierto ahora debe pagarse a precio pleno. Como ejemplo, mencionó el caso de una familia que consume 500 kilovatios hora: el año pasado tenía subsidiada esa cantidad, mientras que ahora solo cuenta con subsidio por 300 kWh y debe pagar los 200 restantes sin esa bonificación.

A ese cambio se suman las variaciones interanuales de los costos de la energía, lo que puede generar incrementos importantes en las facturas, especialmente en los hogares de menores recursos.

Frente a esas situaciones, el EPRE verifica que la lectura de los medidores se haya realizado correctamente, que las tarifas aplicadas sean las aprobadas y que la facturación se ajuste a la normativa vigente.

Así, por ahora no hay un aumento provincial de la luz previsto hasta fines de enero de 2027. La evolución del importe final de la factura, sin embargo, también dependerá de las decisiones que adopte la Nación sobre los componentes tarifarios que están bajo su responsabilidad.

Textuales

Roberto Ferrero / Vicepresidente del EPRE