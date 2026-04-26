Después de un histórico road show en Palermo que reunió a más de 500 mil personas, Franco Colapinto ya tiene definido cuándo volverá a subirse a un auto de competencia oficial. El argentino retomará su actividad en el calendario internacional en los próximos días, tras el impacto que generó su exhibición en Buenos Aires.

El piloto volverá a competir en la Fórmula 2, categoría antesala de la Fórmula 1, en la próxima fecha del campeonato que se disputará en Europa. Allí continuará su temporada con el objetivo de consolidarse y seguir sumando experiencia en el máximo nivel del automovilismo internacional.

El road show en Palermo no fue un evento más: significó una demostración de convocatoria pocas veces vista para el automovilismo en la Argentina. Durante la jornada, Colapinto giró con un monoplaza de Fórmula 1 en un circuito urbano, en un espectáculo que combinó velocidad, maniobras extremas y momentos de tensión, como el episodio en el que el auto terminó envuelto en humo y fuego.

El impacto fue tal que incluso la propia Fórmula 1 destacó el evento en sus redes sociales, subrayando la masiva presencia de público y el fervor de los fanáticos argentinos, lo que reavivó la ilusión de un posible regreso de la categoría al país.

Más allá del espectáculo, la exhibición también funcionó como una vidriera del potencial del automovilismo local y del fenómeno que genera Colapinto, quien logró conectar con el público dentro y fuera de la pista, cerrando la jornada con una ovación multitudinaria.

Con este impulso, el piloto argentino vuelve ahora al calendario competitivo con expectativas renovadas, luego de protagonizar uno de los eventos más convocantes y resonantes del deporte en el país en los últimos años.

El cronograma del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

Práctica Libre 1 (13:30 hora de Argentina)

Qualy Sprint (17:00 hora de Argentina)

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint (13:00 hora de Argentina)

Qualy (17:00 hora de Argentina)

Domingo 3 de mayo