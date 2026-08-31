La Selección Argentina ya empieza a transitar una nueva etapa después de que Lionel Messi anunciara su retiro de la Albiceleste. Tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a tener actividad durante la próxima fecha FIFA, aunque todavía no tiene rivales confirmados. En paralelo, la AFA analiza la posibilidad de organizar una despedida para el histórico capitán en el país.

La próxima ventana internacional se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Durante ese período, las selecciones podrán disputar hasta cuatro encuentros amistosos y Argentina deberá definir su calendario.

Antes del retiro de Messi, una de las posibilidades que manejaba la Asociación del Fútbol Argentino era realizar una gira por China. Sin embargo, esa alternativa quedó descartada después del anuncio del rosarino.

Ahora, la intención es que el conjunto de Scaloni pueda disputar al menos un encuentro en Argentina. De concretarse, marcaría además el comienzo de una nueva era para la Selección, ya sin su máximo referente dentro de la cancha.

Una posible despedida para Messi

En medio de la reorganización del calendario, surgió otra posibilidad: que Messi pueda tener una despedida ante los hinchas argentinos.

Según informó TyC Sports, existe intención dentro de la dirigencia de la AFA de organizar un homenaje para que el rosarino pueda despedirse del público en el país. Sin embargo, por el momento no existe ninguna decisión tomada y todo dependerá también de la voluntad del propio futbolista.

Otro factor que deberá tener en cuenta la AFA es la sanción que recibió la Selección Argentina por incidentes ocurridos durante el Mundial 2026. La FIFA determinó restricciones de público para los próximos dos partidos que dispute como local. En el primero solamente podrá utilizarse el 50% del aforo, mientras que la aplicación de la medida para el segundo quedó en suspenso.

Messi anunció este lunes 31 de agosto el final de su ciclo en la Selección después de 21 años. Su último encuentro oficial con la camiseta argentina fue la final del Mundial 2026 ante España, que terminó con derrota por 1-0 en tiempo suplementario.

Ahora, mientras la AFA define los próximos amistosos, todas las miradas estarán puestas en la posibilidad de que el capitán tenga un último encuentro con los hinchas argentinos, aunque sea fuera de la competencia oficial.