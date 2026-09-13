¿Cuántas veces fue Orrego este año a la Casa Rosada?

La relación entre las provincias y el Poder Ejecutivo Nacional atraviesa un periodo de reconfiguración constante. En ese escenario, los ingresos a la sede de Gobierno en Balcarce 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionan como un termómetro político clave.

Un relevamiento publicado por Infobae, al que tuvo acceso mediante un pedido de Acceso a la Información Pública, detalló la lista completa de las visitas que hicieron los gobernadores, entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego, a la Casa Rosada entre enero y julio de este año.

El informe oficial revela cómo fue la asistencia de cada mandatario provincia por provincia, las agendas institucionales mantenidas con funcionarios de la gestión del presidente Javier Milei y el grado de cercanía que sostienen los distritos con el poder central.

En el caso de San Juan, el gobernador Orrego con tres visitas formales anotadas en los registros oficiales, integra el lote de mandatarios que mantuvieron un perfil institucional de diálogo fluido. Si bien figura en las planillas con presencia en Balcarce 50 en lo que va del año, su estrategia ha combinado reuniones presenciales puntuales con gestiones telefónicas o agendas en ministerios específicos.

Para el Ejecutivo sanjuanino, sostener la relación bilateral con el Gobierno nacional es determinante a la hora de destrabar partidas presupuestarias, reactivar obras viales prioritarias y coordinar políticas ligadas a la minería y el desarrollo productivo provincial.

El paso de Orrego por las oficinas nacionales refleja la postura de un pragmatismo dialoguista. El sanjuanino ha respaldado iniciativas de la gestión central en el Congreso a través de los legisladores que le responden, pero sin perder la autonomía ni la defensa firme de los recursos provinciales.

Vale precisar que, a la hora de negociar con La Libertad Avanza, Orrego prefiere vincularse directamente con, su hermana Karina y la mesa chica del Presidente, antes que con el representante local del partido violeta, el diputado nacional José Peluc. Junto al libertario, convive en una tensa y expectante armonía, a la espera de que comiencen a definirse las listas de candidatos para las elecciones del próximo año.

El ranking de las visitas más frecuentes

El relevamiento de datos públicos expone claras diferencias en el comportamiento de los mandatarios subnacionales a la hora de pisar la sede del Gobierno nacional.

El ranking de ingresos durante los primeros siete meses del año lo lidera el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El mandatario entrerriano asistió en 5 oportunidades a la Casa Rosada entre enero y julio, posicionándose como el dirigente provincial de mayor presencia regular en los despachos oficiales.

Detrás de Frigerio se encolumnan otros gobernadores de perfil aliado y dialoguista que mantuvieron entre 2 y 4 reuniones presenciales en el edificio de "La Rosada". Entre ellos figuran Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes).

El informe señala además que junio fue el mes con mayor concentración de reuniones con gobernadores, registrando 17 encuentros. Ese pico coincidió con el momento de mayor negociación política en el Congreso nacional por temas electorales y económicos de fuerte impacto provincial.

Los mandatarios que nunca cruzaron la puerta

En la vereda opuesta se ubica un grupo reducido de gobernadores que no registran un solo ingreso a la Casa Rosada en lo que va de 2026.

Son apenas cinco los mandatarios que figuran sin antecedentes de visita en los registros oficiales ni en las planillas de acceso público del Poder Ejecutivo.

En ese lote de ausencias marcadas -según el informe publicado por Infobae- sobresalen tres gobernadores peronistas de dura postura opositora a la gestión libertaria: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Ninguno de ellos ingresó a la Casa Rosada en todo el año.

La lista de los "ausentes" se completa con otros dos casos particulares: el gobernador de Chubut, Ignacio Torres —quien mantuvo sus gestiones fuera de la sede gubernamental o vía ministerial— y el misionero Hugo Passalacqua. Este último atraviesa una etapa de alejamiento táctico de la gestión nacional tras reconfiguraciones en la política interna de su provincia.La radiografía de ingresos a Balcarce 50 deja al descubierto la geopolítica federal del año. Entre aliados permanentes, opositores irreductibles y distritos de diálogo medido como San Juan, las visitas a la Casa Rosada marcan la pauta del reparto de poder y recursos.