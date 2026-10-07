La visita del papa León XIV a la Argentina ya comenzó a generar un fuerte movimiento en el mercado de alquileres temporarios. A poco más de un mes de su llegada, algunas propiedades ubicadas en las zonas donde estará el pontífice se ofrecen por cifras que alcanzan los US$16.500 por una sola noche.

El viaje apostólico se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. La expectativa por la llegada del Papa provocó un fuerte incremento en las búsquedas de alojamiento: en Luján crecieron un 1803%, mientras que en Córdoba aumentaron un 398%.

Hasta US$16.500 por una noche en Luján

Luján es el destino donde aparecen los valores más elevados. Cerca de la Basílica, algunas publicaciones ofrecen alojamiento para cuatro personas desde US$4800 y llegan hasta US$16.500 por noche.

También hay una vivienda para tres huéspedes publicada a US$6000 la noche, con estacionamiento, dormitorio, cocina y baño. Los valores están relacionados con la ubicación y la enorme demanda que generó la visita del pontífice.

La situación ya había quedado reflejada días atrás, cuando se conocieron alquileres que superaban los $15 millones por noche para propiedades ubicadas a pocos metros de la Basílica de Luján.

Cuánto cuesta alojarse en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires los precios son considerablemente menores debido a la mayor oferta disponible.

Los alojamientos cercanos a la Catedral Metropolitana parten de unos US$160 por noche, mientras que las propiedades ubicadas en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde León XIV encabezará una misa multitudinaria el 9 de noviembre, superan los US$240.

Córdoba ofrece las opciones más económicas

En Córdoba también aumentó la demanda por la llegada del Papa, aunque los precios relevados son más accesibles que en Luján.

Para la noche del 10 al 11 de noviembre, los alquileres temporarios oscilan entre US$56 y US$150. Entre las alternativas más económicas aparecen departamentos para dos personas, con dormitorio, baño y cochera.

Una demanda que creció antes de la llegada

La diferencia de precios se explica en parte por la concentración de visitantes que se espera en cada punto del recorrido. En Luján, las 1800 plazas hoteleras habilitadas ya se encontraban reservadas, por lo que muchos peregrinos deben recurrir a casas y departamentos particulares.

El Municipio de Luján incluso convocó a vecinos, instituciones y organizaciones a registrar viviendas, espacios de alojamiento, estacionamientos y otros servicios para atender la llegada de peregrinos.

Así, mientras crece la expectativa por la visita de León XIV, los precios de los alquileres temporarios muestran hasta dónde llegó la demanda, especialmente en Luján, donde pasar una sola noche cerca de la Basílica puede costar miles de dólares.