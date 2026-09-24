La pregunta sobre cuánto debería pesar una persona según su altura aparece con frecuencia, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) no establece un único “peso ideal” para cada estatura. En adultos, una de las referencias utilizadas es el índice de masa corporal (IMC), una cuenta que relaciona los kilos con la altura.

Según la clasificación de la OMS, un IMC de entre 18,5 y 24,9 se encuentra dentro del rango considerado normal. A partir de 25 se considera sobrepeso y desde 30, obesidad. Sin embargo, el propio indicador no alcanza por sí solo para determinar el estado de salud de una persona.

Los rangos según la altura

Para una persona que mide 1,60 metros, el rango de peso correspondiente a un IMC entre 18,5 y 24,9 se ubica aproximadamente entre 47,4 y 63,7 kilos.

En el caso de alguien que mide 1,70 metros, el rango de referencia va desde unos 53,5 hasta 72 kilos.

Para una altura de 1,80 metros, los valores se encuentran aproximadamente entre 59,9 y 80,7 kilos.

Estos números surgen de aplicar la fórmula del IMC, que consiste en dividir el peso en kilos por la altura en metros elevada al cuadrado. Por ejemplo, una persona de 70 kilos y 1,70 metros tendría un IMC de aproximadamente 24,2.

Los límites también permiten observar cuándo cambia la clasificación. En una persona de 1,60 metros, un IMC de 25 equivale a unos 64 kilos; para 1,70 metros, a 72,25 kilos; y para 1,80 metros, a 81 kilos.

Qué significa realmente el IMC

Aunque el IMC es una herramienta sencilla para obtener una primera referencia, no permite conocer por sí solo la composición corporal. El indicador no diferencia cuánto del peso corresponde a músculo, grasa o masa ósea, ni muestra dónde se concentra la grasa.

Por eso, dos personas con la misma altura y el mismo peso pueden presentar características corporales diferentes. La OMS utiliza el IMC como un indicador relacionado con determinados riesgos para la salud, pero no como un diagnóstico individual.

Además, los valores mencionados corresponden a adultos. En niños y adolescentes, la interpretación es diferente porque debe considerar factores como la edad y el sexo.

Por esta razón, el número que aparece en una balanza no debería interpretarse de manera aislada. Para una evaluación individual pueden ser necesarios otros datos, como antecedentes médicos, presión arterial, actividad física y análisis clínicos.

En definitiva, las cifras vinculadas a 1,60, 1,70 y 1,80 metros funcionan como rangos de referencia poblacionales y no como una meta obligatoria para todas las personas. El peso saludable depende de un conjunto de factores que van más allá de la relación entre kilos y centímetros.