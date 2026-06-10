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Cuánto gana quien invierte $4.000.000 en 30 días a plazo fijo
POR REDACCIÓN
El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas que buscan preservar el valor de sus pesos con una inversión de bajo riesgo y rendimiento conocido desde el momento de la constitución. En un contexto de tasas más moderadas que las registradas meses atrás, quienes inviertan $4.000.000 a 30 días pueden obtener una renta superior a los $62.000.
Tomando como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, una colocación de $4.000.000 genera intereses estimados por $62.465,75 al cabo de 30 días. De esta manera, al vencimiento del plazo fijo, el ahorrista recibiría un total de $4.062.465,75 entre capital e intereses.
Las tasas ofrecidas por los bancos presentan diferencias importantes. Entre las entidades más grandes del sistema financiero, los rendimientos oscilan entre el 15% y el 21,5% anual, mientras que algunas entidades financieras más pequeñas llegan a ofrecer tasas cercanas al 25%.
Cuánto paga cada banco por un plazo fijo a 30 días
- Banco Nación: 19%.
- Banco Galicia: 15%.
- Banco BBVA: 18,75%.
- Banco Santander: 15%.
- Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5%.
- Banco Macro: 18,5%.
- ICBC Argentina: 17,5%.
- Banco Ciudad: 17%.
- Banco Patagonia: 16%.
- Banco Credicoop: 17,5%.
- Banco BICA: 23%.
- Banco CMF: 23,25%.
- Banco Comafi: 18%.
- Banco de Comercio: 19%.
- Banco de Formosa: 19%.
- Banco de Córdoba: 20,75%.
- Banco del Chubut: 18,5%.
- Banco del Sol: 21%.
- Banco Dino: 20%.
- Banco Hipotecario: 18%.
- Banco Julio: 20%.
- Banco Mariva: 20,5%.
- Banco Masventas: 19%.
- Banco Meridian: 23,25%.
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%.
- Banco VOII: 23,25%.
- BIBANK: 21%.
- Crédito Regional Compañía Financiera: 23,5%.
- Reba Compañía Financiera: 23%.