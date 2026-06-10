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Economía > Ahorro

Cuánto gana quien invierte $4.000.000 en 30 días a plazo fijo

El rendimiento varía según la entidad financiera elegida.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Plazo fijo: cuánto rinde invertir $4.000.000 a 30 días (Foto: Adobe Stock)
 

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas que buscan preservar el valor de sus pesos con una inversión de bajo riesgo y rendimiento conocido desde el momento de la constitución. En un contexto de tasas más moderadas que las registradas meses atrás, quienes inviertan $4.000.000 a 30 días pueden obtener una renta superior a los $62.000. 

Tomando como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, una colocación de $4.000.000 genera intereses estimados por $62.465,75 al cabo de 30 días. De esta manera, al vencimiento del plazo fijo, el ahorrista recibiría un total de $4.062.465,75 entre capital e intereses. 

Las tasas ofrecidas por los bancos presentan diferencias importantes. Entre las entidades más grandes del sistema financiero, los rendimientos oscilan entre el 15% y el 21,5% anual, mientras que algunas entidades financieras más pequeñas llegan a ofrecer tasas cercanas al 25%. 

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

  • Banco Nación: 19%.
  • Banco Galicia: 15%.
  • Banco BBVA: 18,75%.
  • Banco Santander: 15%.
  • Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5%.
  • Banco Macro: 18,5%.
  • ICBC Argentina: 17,5%.
  • Banco Ciudad: 17%.
  • Banco Patagonia: 16%.
  • Banco Credicoop: 17,5%.
  • Banco BICA: 23%.
  • Banco CMF: 23,25%.
  • Banco Comafi: 18%.
  • Banco de Comercio: 19%.
  • Banco de Formosa: 19%.
  • Banco de Córdoba: 20,75%.
  • Banco del Chubut: 18,5%.
  • Banco del Sol: 21%.
  • Banco Dino: 20%.
  • Banco Hipotecario: 18%.
  • Banco Julio: 20%.
  • Banco Mariva: 20,5%.
  • Banco Masventas: 19%.
  • Banco Meridian: 23,25%.
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%.
  • Banco VOII: 23,25%.
  • BIBANK: 21%.
  • Crédito Regional Compañía Financiera: 23,5%.
  • Reba Compañía Financiera: 23%.
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