Cuánto gana quien invierte $4.000.000 en 30 días a plazo fijo

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas que buscan preservar el valor de sus pesos con una inversión de bajo riesgo y rendimiento conocido desde el momento de la constitución. En un contexto de tasas más moderadas que las registradas meses atrás, quienes inviertan $4.000.000 a 30 días pueden obtener una renta superior a los $62.000.

Tomando como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, una colocación de $4.000.000 genera intereses estimados por $62.465,75 al cabo de 30 días. De esta manera, al vencimiento del plazo fijo, el ahorrista recibiría un total de $4.062.465,75 entre capital e intereses.

Las tasas ofrecidas por los bancos presentan diferencias importantes. Entre las entidades más grandes del sistema financiero, los rendimientos oscilan entre el 15% y el 21,5% anual, mientras que algunas entidades financieras más pequeñas llegan a ofrecer tasas cercanas al 25%.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo a 30 días