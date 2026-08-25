El trabajo como conductor de aplicaciones se convirtió en una alternativa de ingresos para más de un millón de argentinos. En los últimos seis años, la cantidad de personas que manejan para plataformas de transporte y delivery creció un 900%, según estimaciones del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA).

La ganancia depende de la cantidad de horas trabajadas, los días elegidos y los costos asociados al vehículo. De acuerdo con el testimonio de un conductor con experiencia en el sector, un día tranquilo puede generar alrededor de $12.000 por hora, mientras que durante un buen fin de semana el ingreso puede ubicarse entre $18.000 y $20.000 por hora.

Así, una persona que trabaja 10 horas a un promedio de $15.000 por hora puede generar unos $150.000 brutos en una jornada. Si mantiene ese ritmo durante seis o siete días, el ingreso semanal podría acercarse al millón de pesos. Sin embargo, se trata de montos brutos y no del dinero que finalmente queda disponible.

Si se toma únicamente el segmento de conductores de aplicación, las ganancias semanales pueden ir de los $500.000 a los $1.500.000, aunque depende de la cantidad de horas trabajadas y los costos fijos propios de la actividad.

Cuánto se va en los costos

Uno de los principales factores que reduce la ganancia de los conductores son los gastos operativos. Actualmente, el costo de mantener la actividad representa cerca del 50% de los ingresos brutos, una proporción que años atrás se ubicaba entre el 15% y el 20%.

Entre los principales gastos aparecen el combustible, las cubiertas, los frenos, el embrague y la depreciación del vehículo. El aumento de estos costos habría sido superior al incremento de las tarifas de los viajes, reduciendo la diferencia entre lo generado y lo que efectivamente queda en el bolsillo.

Quienes trabajan con un vehículo alquilado tampoco quedan fuera de esta estructura: en ese caso, el alquiler reemplaza parte de los gastos de mantenimiento, aunque el costo final de la actividad tiende a equipararse.

¿Las aplicaciones se quedan con el 40%?

Uno de los mitos más extendidos entre los conductores es que las plataformas retienen el 40% de cada viaje. Sin embargo, según el análisis citado por Infobae, la tasa de intermediación promedio es del 24% y la paga el pasajero, no el conductor.

Por ejemplo, si un conductor acepta un viaje por $10.000, ese es el monto que recibe por el servicio. Si el pasajero abona $13.000 o $15.000, la diferencia corresponde a la comisión de la plataforma.

La flexibilidad horaria es uno de los principales motivos por los que esta actividad continúa creciendo. Más del 70% de los conductores consultados por una de las plataformas valora especialmente la posibilidad de conectarse algunas horas, determinados días o trabajar a tiempo completo.

Fuente: Infobae.