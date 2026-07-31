El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento por sus ahorros sin asumir grandes riesgos. En los últimos días, varias entidades financieras actualizaron las tasas de interés que ofrecen para este tipo de inversión, con rendimientos que oscilan entre el 16% y el 23% de Tasa Nominal Anual (TNA).

Tomando como referencia una TNA del 19%, una inversión de $1.500.000 a 30 días permite obtener una ganancia estimada de $23.424,66 en concepto de intereses. De esta manera, al finalizar el plazo, el ahorrista recibiría aproximadamente $1.523.424,66, entre capital e intereses.

Las tasas que ofrecen los bancos

Entre las principales entidades financieras, las tasas para un plazo fijo a 30 días son las siguientes:

Banco Nación: 19%.

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% y hasta 21% según la modalidad.

Banco BBVA: 18,25%.

Banco Galicia: 17,5%.

Banco Santander: 16%.

Banco Macro: 18,5%.

Banco Ciudad: 17%.

ICBC: 17,2%.

Entre las entidades con mayores rendimientos se destacan Banco Meridian (22,25%), Banco BICA (22%), Banco CMF (22%), Banco VOII (22%), Reba Compañía Financiera (23%) y Crédito Regional Compañía Financiera (23%).

Cómo constituir un plazo fijo

La operación puede realizarse de forma online desde el home banking o la aplicación del banco. Para ello, el cliente debe ingresar a la sección de inversiones, seleccionar la opción "Plazo fijo", indicar el monto a invertir, elegir el plazo —habitualmente de 30 días— y confirmar la operación.

Una inversión de bajo riesgo

El plazo fijo permite conocer de antemano el rendimiento que obtendrá el inversor al vencimiento, lo que lo convierte en una herramienta de ahorro con bajo nivel de riesgo.

Sin embargo, especialistas recomiendan comparar las tasas que ofrecen las distintas entidades antes de invertir y analizar la evolución de la inflación, ya que si el aumento de los precios supera el rendimiento del plazo fijo, el poder adquisitivo de los intereses obtenidos puede verse afectado.