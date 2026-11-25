Billeteras virtuales y bancos actualizaron sus tasas para cuentas remuneradas y plazos fijos, con un escenario que muestra una amplia brecha entre las opciones con liquidez inmediata —de 14% a 25% de Tasa Nominal Anual (TNA)— y los depósitos a 30 días, que se mueven en una franja más estrecha de entre 23% y 24%. Para quien busca hacer rendir pesos sin inmovilizarlos o prefiere fijar un plazo, las diferencias pasan tanto por el porcentaje nominal como por los topes de saldo, los requisitos de uso y la vigencia de cada beneficio.

En el segmento de cuentas remuneradas y billeteras, el rendimiento más alto figura en Fiwind con 25% de TNA hasta $750.000, aunque se trata de una bonificación propia de la plataforma sujeta a cambios o discontinuación.

Más abajo se ubican Ualá —hasta 24% de TNA con el plan Plus 2 acumulando $500.000 en operaciones del mes, con tope de $1 millón, frente al 19% base desde $10.000 y 20% con Plus 1 desde $50.000—, Banco BICA con 22% hasta $750.000 en Cuenta Positiva (y tramos escalonados del 19% y 16% para montos mayores hasta $20 millones), y Brubank con 22% en Cuenta Max para cartera seleccionada hasta $2 millones (19% para el resto hasta $1 millón).

Otras alternativas del mercado ofrecen rendimientos intermedios o condiciones particulares: Reba paga 21% de TNA hasta $1 millón; Cresium, 20,10% sin tope exclusivo para personas jurídicas; Carrefour Banco, 20% sin tope con límite de ingresos mensuales de $4.785.600; y Naranja X, 20% hasta $1 millón en cuenta y también 20% en Frascos hasta $30 millones en plazos de 7, 14 o 28 días.

En el escalón más bajo aparecen Banco Nación (14% hasta $2 millones para cartera de consumo) y Supervielle (14% hasta $1 millón en Plan Sueldo o sin tope en Hit IOL para quienes operan ese producto).

En cuanto a los plazos fijos tradicionales a 30 días, seis entidades encabezan la tabla con 24% de TNA —Reba, Cocos, Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio y Banco Meridian—, mientras que Crédito Regional ofrece 23,75% y Banco Voii, Banco del Sol y Banco Mariva pagan 23%.

Algunas de estas entidades también modifican su tasa en plazos más largos: Reba escala hasta 30% a un año (25% a 60 días y 26% a 90), Cocos llega a 24,5% a 60 días y 24,75% a 90, Banco Voii marca 23,5% a 60 días y 23,75% a 90, y Banco Meridian ajusta a 23% a 60 y 90 días.

A diferencia de un plazo fijo tradicional, una cuenta remunerada genera intereses sobre el saldo disponible en pesos hasta el tope fijado por cada entidad y acredita los rendimientos mensualmente con el resumen. Como el cálculo se liquida día por día sobre una TNA de referencia, la tasa efectiva anual que termina obteniendo el usuario resulta algo superior a la nominal anunciada.





