Cuánto rinde invertir $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de inversión más utilizadas por los ahorristas que buscan obtener un rendimiento con bajo nivel de riesgo. La principal ventaja de este instrumento es que permite conocer desde el momento de la constitución cuánto dinero se cobrará al finalizar el plazo pactado.

Con las últimas actualizaciones de las tasas de interés realizadas por las entidades financieras, una inversión de $2.000.000 a 30 días, tomando como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) del 18,75%, genera una ganancia aproximada de $30.821,92 en concepto de intereses. De esa manera, al vencimiento del plazo fijo, el inversor recibirá un total cercano a $2.030.821,92, entre capital e intereses.

Actualmente, las tasas ofrecidas por los bancos presentan diferencias importantes. Entre los principales, el Banco Nación paga una TNA del 19%, el Banco BBVA 18,75%, el Banco Galicia 17,5%, el Banco Santander 14,5%, el Banco Provincia de Buenos Aires ofrece entre 19,5% y 21%, mientras que el Banco Macro remunera con 19,5% anual.

Entre las entidades que presentan los rendimientos más elevados figuran Banco del Sol, Banco VOII, BIBANK y Reba Compañía Financiera, con tasas que llegan al 23%, mientras que Banco Meridian ofrece entre 22,75% y 23%, Crédito Regional Compañía Financiera hasta 23,25% y Banco BICA y Banco CMF alcanzan el 22%.

Constituir un plazo fijo es un trámite sencillo que puede realizarse desde el home banking o la aplicación móvil del banco. El cliente debe ingresar al apartado "Inversiones" o "Plazo Fijo", indicar el monto que desea depositar, seleccionar el plazo —habitualmente de 30 días— y confirmar la operación, tras lo cual recibirá el comprobante correspondiente.

El plazo fijo consiste en inmovilizar una suma de dinero durante un período determinado a cambio de una tasa de interés fija acordada al inicio de la operación. Esa previsibilidad lo convierte en una herramienta elegida por quienes priorizan la seguridad y prefieren evitar la volatilidad de otros instrumentos financieros.

Sin embargo, los especialistas recomiendan comparar siempre el rendimiento obtenido con la evolución de la inflación. Si el aumento general de los precios supera la tasa de interés pagada por el banco, el dinero invertido puede perder poder adquisitivo, aun cuando el capital nominal aumente al finalizar el plazo.