Comprar o vender un auto usado en Argentina requiere completar la transferencia de dominio, un trámite obligatorio para registrar el cambio de titularidad del vehículo. En julio de 2026, el costo final depende de distintos factores, como el valor fiscal del automóvil, su origen y la jurisdicción donde se realiza la gestión.

El principal gasto de la transferencia se calcula sobre la valuación fiscal del vehículo. Para los autos de fabricación nacional, el arancel corresponde al 1% del valor fiscal, mientras que para los importados alcanza el 2%.

Sin embargo, ese porcentaje no representa el único pago que deben afrontar comprador y vendedor. Al arancel principal se suman otros conceptos que pueden modificar el monto total del trámite.

Qué otros gastos incluye la transferencia

Además del costo base, la transferencia puede incluir:

Impuesto de sellos, que en la Ciudad y provincia de Buenos Aires alcanza el 3%.

Informe de infracciones, que en algunos casos es opcional.

Formulario 13.

Verificación policial obligatoria.

Cargos administrativos propios del Registro del Automotor correspondiente.

Por este motivo, no existe un precio único para todas las transferencias. Dos vehículos con características similares pueden tener costos diferentes según el valor fiscal y la provincia donde se realiza el trámite.

Cómo hacer la transferencia de un auto usado

La transferencia de dominio es el procedimiento que acredita legalmente el cambio de titularidad de un vehículo. Además, permite que el vendedor deje de tener responsabilidades vinculadas al automóvil luego de concretada la operación.

El trámite puede realizarse en el Registro del Automotor donde está radicado el vehículo o en el correspondiente al domicilio del comprador.

El primer paso consiste en realizar una precarga online en la plataforma oficial de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (Dnrpa). Desde allí también se puede solicitar el turno para completar la gestión de manera presencial.

Documentación necesaria

Para finalizar la transferencia se debe presentar:

Solicitud Tipo 08 firmada y certificada por el vendedor.

Título del automotor.

Cédulas del vehículo vigentes.

DNI del comprador.

Constancia de CUIT, CUIL o CDI.

Verificación policial vigente, con una validez de 150 días hábiles.

Una de las modificaciones recientes en el procedimiento es que el libre deuda de infracciones dejó de ser un requisito obligatorio para completar la transferencia.

Actualmente, ese informe solo se incorpora al expediente si el comprador decide solicitarlo, una medida que busca simplificar el trámite y reducir demoras en algunas operaciones.