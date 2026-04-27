Invertir $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días en Argentina actualmente genera una ganancia que varía según la tasa que ofrezca cada banco, pero se ubica en torno a los $16.000 a $21.000 en promedio.

Por ejemplo, con una tasa nominal anual cercana al 22%, como la que ofrece el Banco Nación, el rendimiento en un mes es de aproximadamente $18.082, por lo que al vencimiento se reciben unos $1.018.082.

En entidades con tasas algo más altas (entre el 23% y el 25% anual) la ganancia puede escalar a valores cercanos a los $19.000 o incluso superar los $20.000 en apenas 30 días.

Sin embargo, también existen bancos que pagan menos, alrededor del 20%, donde el rendimiento baja a unos $16.400 mensuales, lo que evidencia la importancia de comparar antes de invertir.

En términos generales, las tasas de plazo fijo vienen mostrando una leve tendencia a la baja y hoy se ubican mayormente en un rango de entre el 21% y el 24% anual, lo que impacta directamente en los intereses obtenidos.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por su bajo riesgo y previsibilidad, aunque el rendimiento depende de la entidad elegida y del contexto económico, por lo que elegir bien el banco puede marcar una diferencia significativa en el resultado final.