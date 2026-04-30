Cuánto se paga por hora a los albañiles en mayo 2026
Hace 2 horas
Los trabajadores de la construcción en Argentina ya tienen definidos los salarios por hora para mayo de 2026, con valores que varían según la categoría y la zona del país, de acuerdo con las escalas acordadas por la UOCRA.
Cuánto cobra un albañil en mayo de 2026
Zona A (Buenos Aires y la mayoría de las provincias)
- Oficial especializado: $6.119 por hora
- Oficial: $5.235 por hora
- Medio oficial: $4.837 por hora
- Ayudante: $4.452 por hora
- Sereno: $808.877 mensual
Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut)
- Oficial especializado: $6.792 por hora
- Oficial: $5.813 por hora
- Medio oficial: $5.362 por hora
- Ayudante: $4.965 por hora
- Sereno: $901.124 mensual
Zona C (Santa Cruz)
- Oficial especializado: $9.394 por hora
- Oficial: $8.808 por hora
- Medio oficial: $8.499 por hora
- Ayudante: $8.252 por hora
- Sereno: $1.352.267 mensual
Zona C-Austral (Tierra del Fuego)
- Oficial especializado: $12.238 por hora
- Oficial: $10.469 por hora
- Medio oficial: $9.675 por hora
- Ayudante: $8.905 por hora
- Sereno: $1.617.754 mensual
De esta manera, el salario por hora de un albañil en mayo de 2026 se ubica, en promedio, entre $4.400 y más de $6.100 en las zonas más pobladas del país, consolidando una referencia clave para quienes buscan contratar mano de obra o trabajan en el sector de la construcción.
Más Leídas
