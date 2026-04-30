Jueves 30 de Abril
Cuánto se paga por hora a los albañiles en mayo 2026

Las nuevas escalas salariales de la construcción fijan valores por categoría y región.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Estos son los montos que se cobran en mayo de 2026 (Foto: Adobe Stock).

Los trabajadores de la construcción en Argentina ya tienen definidos los salarios por hora para mayo de 2026, con valores que varían según la categoría y la zona del país, de acuerdo con las escalas acordadas por la UOCRA.

Cuánto cobra un albañil en mayo de 2026

Zona A (Buenos Aires y la mayoría de las provincias)

  • Oficial especializado: $6.119 por hora
  • Oficial: $5.235 por hora
  • Medio oficial: $4.837 por hora
  • Ayudante: $4.452 por hora
  • Sereno: $808.877 mensual

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut)

  • Oficial especializado: $6.792 por hora
  • Oficial: $5.813 por hora
  • Medio oficial: $5.362 por hora
  • Ayudante: $4.965 por hora
  • Sereno: $901.124 mensual

Zona C (Santa Cruz)

  • Oficial especializado: $9.394 por hora
  • Oficial: $8.808 por hora
  • Medio oficial: $8.499 por hora
  • Ayudante: $8.252 por hora
  • Sereno: $1.352.267 mensual

Zona C-Austral (Tierra del Fuego)

  • Oficial especializado: $12.238 por hora
  • Oficial: $10.469 por hora
  • Medio oficial: $9.675 por hora
  • Ayudante: $8.905 por hora
  • Sereno: $1.617.754 mensual

De esta manera, el salario por hora de un albañil en mayo de 2026 se ubica, en promedio, entre $4.400 y más de $6.100 en las zonas más pobladas del país, consolidando una referencia clave para quienes buscan contratar mano de obra o trabajan en el sector de la construcción.

