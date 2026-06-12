La provincia se prepara para recibir una nueva edición de la experiencia de formación y emprendedurismo juvenil más importante a nivel local. La Asociación Civil Jóvenes Administradores de Empresas (JAE) organiza el Bootcamp JAE 2026, una propuesta intensiva diseñada para impulsar el liderazgo, la innovación y el desarrollo de proyectos con impacto real. En esta oportunidad, 45 jóvenes estudiantes y profesionales trabajarán en equipo durante tres días de desafíos y aprendizaje contrarreloj.

El evento se consolidó a lo largo de sus distintas ediciones como un espacio clave para el ecosistema emprendedor local y nacional. A través de la colaboración en equipos interdisciplinarios, los participantes descubren herramientas para transformar ideas en proyectos concretos, potenciando habilidades esenciales como la creatividad, la comunicación y el trabajo colaborativo. Durante todo el proceso, los asistentes cuentan con el acompañamiento constante de mentores, disertantes y referentes del sector.

En diálogo con medios locales, el presidente del Bootcamp JAE, Facundo Baigorrí, destacó que la iniciativa forma parte de la misión que la organización desarrolla desde hace años en San Juan. “JAE es una organización que está presente en la provincia desde hace muchos años con diferentes proyectos. Lo que buscamos es potenciar el espíritu emprendedor y esa chispa que anima a las personas a dar un primer paso hacia aquello que proyectan o imaginan”, explicó en Radio Mitre de GRUPO HUARPE.

Según detalló, el Bootcamp es uno de los proyectos más importantes de la institución y propone una experiencia inmersiva donde jóvenes de entre 19 y 25 años se enfrentan al desafío de crear un emprendimiento en tiempo récord. “Durante dos días trabajan en un ambiente desafiante, reciben mentorías, participan de charlas y terminan exponiendo una idea frente a un jurado de renombre. Incluso existe la posibilidad de que esos proyectos continúen desarrollándose con acompañamiento posterior”, señaló.

La actividad comenzará el viernes 24 de julio con la Apertura Oficial, instancia donde los seleccionados recibirán su kit de bienvenida y conocerán la dinámica de trabajo de la experiencia. Esa jornada incluirá además una presentación institucional junto a aliados estratégicos y referentes del ecosistema emprendedor.

Posteriormente, las actividades centrales se trasladarán a la Sede Rivadavia de la Universidad Siglo XXI los días 25 y 26 de julio. Allí se desarrollarán las jornadas de formación, mentorías, sesiones de trabajo y dinámicas diseñadas para desafiar el potencial de cada participante.

Baigorrí remarcó que el objetivo principal es brindar herramientas concretas para quienes tienen una idea o simplemente desean comenzar a emprender. “Muchas personas tienen ganas de iniciar algo propio, pero no saben por dónde empezar. Nosotros buscamos ser promotores de ese primer paso. A través de una metodología práctica simulamos en dos días el proceso de crear y validar un proyecto para que luego puedan aplicarlo a sus propias iniciativas”, explicó.

Uno de los aspectos distintivos de la propuesta es que no resulta necesario llegar con una idea de negocio definida. “El Bootcamp es para quien tiene ganas de crear, de pensar soluciones y de encontrarse con otras personas que están atravesando la misma inquietud. No hace falta venir con un plan armado; la idea es desafiarse a construirlo durante la experiencia”, afirmó.

El cierre del encuentro tendrá lugar el domingo 26 de julio con la presentación de los modelos de negocio ante un jurado integrado por referentes del sector privado, emprendedor e institucional. Esta instancia final se realizará en el Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, reuniendo a participantes, aliados estratégicos, familias y miembros de la comunidad.

La propuesta de este año se estructura bajo el concepto “EMPUJÓN”, una idea que funciona como una invitación a pasar a la acción. Según explicaron desde la organización, se trata de un mensaje transversal a toda la experiencia que busca inspirar a los jóvenes a asumir desafíos y descubrir que muchas veces el crecimiento comienza cuando alguien decide animarse.

Baigorrí sostuvo que el evento también cumple un rol fundamental como espacio de inspiración a través de experiencias reales. “Hoy contamos con un equipo integrado por profesionales de distintas carreras y oficios. Muchos de ellos participaron en JAE, se animaron a emprender y ahora vuelven como mentores. Tenemos casos de jóvenes que desarrollaron aplicaciones, abrieron negocios o construyeron sus propios proyectos. Ellos son el mejor ejemplo para quienes recién empiezan”, destacó.

Además del reconocimiento a los mejores equipos, la organización trabaja junto a instituciones vinculadas al desarrollo emprendedor para brindar acompañamiento posterior a los participantes. “El premio más importante es vivir la experiencia, pero también queremos que los proyectos tengan continuidad. Por eso estamos generando espacios de mentoría y acompañamiento para que las ideas que surjan puedan transformarse en realidades”, explicó.

La organización de esta iniciativa está a cargo de más de 50 voluntarios que trabajan durante meses en cada detalle del evento. El compromiso de este equipo resulta fundamental para sostener una experiencia que año tras año sigue impulsando a nuevas generaciones de jóvenes sanjuaninos.

Asimismo, desde JAE destacaron el acompañamiento de aliados tanto del sector privado como del sector público. “Somos una asociación civil sin fines de lucro y cada edición se hace posible gracias al trabajo conjunto con empresas, instituciones y organismos que comparten nuestra visión de desarrollo para San Juan. La idea es generar un espacio donde emprendedores, Estado y sector privado puedan encontrarse y construir oportunidades en conjunto”, expresó Baigorrí.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados deberán completar un formulario de postulación. Debido a la alta demanda de cada edición, la organización realizará un proceso de selección para conformar el grupo de 45 participantes.

Quienes deseen inscribirse pueden completar el formulario en https://forms.gle/e6d1QrG9WVs1sJmu7 o solicitar más información sobre próximas convocatorias a través del perfil de Instagram @jae.impacta, donde también se encuentran disponibles todos los detalles del evento.