La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público confirmó este miércoles el siniestro del helicóptero que era buscado desde hacía horas en el departamento Valle Fértil, luego de perder contacto mientras participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales. La aeronave trasladaba a siete ocupantes y pertenecía a una empresa privada contratada para realizar las prácticas.

Fuentes de Gobierno provincial confirmaron a DIARIO HUARPE que, entre los tripulantes se encontraban el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla, y el jefe del cuerpo de Bomberos de la provincia, Rubén Castro. Además, que Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan, y Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos, también formaban parte del vuelo.

La nómina completa de las personas que viajaban será comunicada oficialmente por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo encargado de brindar la información definitiva sobre la tripulación.

“Se confirmó el siniestro de la aeronave, con siete ocupantes”, informó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado oficial. En el mismo documento se indicó que el helicóptero pertenecía a una firma privada contratada para el desarrollo de una capacitación vinculada al combate de incendios forestales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que en la zona trabajan equipos de emergencia y los organismos competentes, siguiendo los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones. La prioridad, remarcaron, está puesta en las tareas operativas desplegadas en el lugar donde fue localizada la aeronave.

El operativo de búsqueda comenzó luego de que se perdiera comunicación con el helicóptero mientras realizaba actividades dentro del departamento Valle Fértil. Tras el despliegue de recursos terrestres y aéreos, finalmente se logró ubicar el punto donde ocurrió el siniestro.

Personal de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil y otros equipos especializados participan del procedimiento, mientras las autoridades aguardan contar con más precisiones sobre el estado de los ocupantes y las circunstancias del accidente.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público pidió a la comunidad mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales y aseguró que continuará difundiendo novedades a medida que sean confirmadas.