Cuatro hombres evitaron el juicio oral tras ser imputados por intentar robarles las bicicletas a cuatro menores de edad que circulaban por el departamento Rivadavia cerca del Jardín de los Poetas. En el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia, la Justicia les concedió la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año.

El hecho ocurrió el 18 de julio de 2026, alrededor de las 12:30, cuando cuatro adolescentes salieron a recorrer en bicicleta la zona del Jardín de los Poetas.

Mientras transitaban por calle Ignacio de la Roza, en dirección este-oeste, antes de llegar al Hospital Julieta Lanteri, un hombre les advirtió que tuvieran cuidado porque más adelante había cuatro personas con actitud sospechosa.

Los menores decidieron continuar el recorrido, aunque acordaron que, si advertían algún peligro, acelerarían para evitar cualquier situación de riesgo.

Pocos minutos después, antes de llegar a la fábrica Loma Negra, divisaron a los cuatro sospechosos sobre el boulevard central de la avenida. Según la investigación, se trataba de Facundo Herrera, Alex Ochoa, Matías Dávila y Leonardo Ramos, quienes permanecían en el lugar aparentemente esperando la oportunidad para cometer un ilícito.

De acuerdo con la denuncia, cuando los adolescentes pasaron por el lugar, Herrera levantó las manos con la intención de obligarlos a detener la marcha y apoderarse de las bicicletas. Los menores lograron esquivarlo y aceleraron para escapar.

Sin embargo, el último de los adolescentes quedó algunos metros rezagado y debió atravesar prácticamente entre los cuatro sospechosos. En ese momento, uno de ellos lanzó una patada contra la rueda trasera de su bicicleta con la intención de hacerlo caer y concretar el robo. Pese al intento, el menor logró mantener el equilibrio y continuar su marcha sin sufrir lesiones.

Una vez que estuvieron a salvo, los adolescentes observaron un móvil policial que circulaba por la misma arteria y detuvieron a los efectivos para contarles lo ocurrido.

Con las características aportadas por las víctimas, el personal policial inició un operativo y localizó a los cuatro sospechosos mientras escapaban por un descampado ubicado al sur de calle Ignacio de la Roza. Todos fueron detenidos y trasladados a sede policial.

Posteriormente, los padres de los menores radicaron la denuncia penal y el ayudante fiscal de turno dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, imputándolos por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Durante la audiencia judicial, las partes acordaron la suspensión del juicio a prueba para los cuatro imputados por el plazo de un año. Como condiciones, cada uno deberá realizar una reparación simbólica destinada a merenderos municipales dentro de los 30 días posteriores a la audiencia y cumplir 60 horas de trabajos comunitarios en la Municipalidad de Rivadavia, a desarrollarse durante un período de seis meses.