Durante el receso invernal de las escuelas, UPD: Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE modificó su dinámica habitual y abrió el estudio a invitados especiales. En esta oportunidad, cuatro reconocidos músicos sanjuaninos dejaron por un rato los escenarios para volver simbólicamente al secundario, enfrentarse a las materias de la ruleta y mostrar una faceta diferente ante las cámaras.

La competencia tuvo como protagonistas a Óscar Figueroa y Fabián Barrera, quienes conformaron el equipo azul “Los Primos”, y a Emiliano Quintero y Emmanuel Fernández, integrantes del conjunto naranja “Los Doble E”. Entre canciones, bromas y recuerdos escolares, los artistas protagonizaron una edición especial que combinó música popular, entretenimiento y conocimientos generales.

Antes de comenzar el juego, los invitados compartieron algunas anécdotas de su paso por la escuela. Hablaron sobre sus viajes de egresados, las materias que más les costaban y los primeros acercamientos que tuvieron con la música. Varios de ellos recordaron que sus actuaciones iniciales se produjeron durante actos escolares, mucho antes de comenzar sus recorridos profesionales.

Las historias generaron un clima de nostalgia y complicidad en el estudio. Sin embargo, cuando comenzó a girar la ruleta, los músicos debieron dejar de lado los recuerdos y concentrarse en las preguntas preparadas por la producción.

Los equipos se enfrentaron en materias como Historia, Geografía, Matemática, Lengua, Arte, Ciencias y Deportes. Hubo respuestas correctas, errores inesperados y extensos debates antes de elegir algunas opciones. Las dudas con determinados acontecimientos históricos y las cuentas matemáticas generaron varios de los momentos más divertidos del programa.

A pesar de la competencia, la música continuó siendo la gran protagonista de la jornada. Entre los diferentes bloques, los artistas interpretaron canciones de sus repertorios y algunos clásicos del folklore que el público suele pedirles durante sus presentaciones.

El estudio también se convirtió por momentos en una peña improvisada. Los participantes acompañaron las interpretaciones, sumaron ocurrencias y aprovecharon cada pausa del juego para compartir su vínculo con la música sanjuanina. La edición tuvo además un cierre emotivo con la interpretación del Himno Nacional Argentino.

La definición permaneció abierta hasta las últimas rondas. En el tramo decisivo apareció el tradicional comodín de UPD, que les permitió a los equipos seleccionar una materia con la intención de obtener una ventaja sobre sus rivales.

Las respuestas vinculadas con música clásica, informática e historia terminaron marcando las diferencias. Finalmente, “Los Doble E”, el equipo naranja integrado por Emiliano Quintero y Emmanuel Fernández, logró imponerse sobre “Los Primos”, conformado por Óscar Figueroa y Fabián Barrera.

Como premio por la victoria, los ganadores recibieron una cena en el restaurante La Bonita. Más allá del resultado, los cuatro invitados cerraron una jornada atravesada por el humor, la música y los recuerdos de sus años como estudiantes.

Invitados especiales durante el receso

Habitualmente, UPD enfrenta a estudiantes de distintos establecimientos educativos de San Juan. Sin embargo, debido al receso invernal, el programa lleva adelante una serie de emisiones especiales con invitados que se animan a poner a prueba sus conocimientos y regresar, al menos por una tarde, a las materias del secundario.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV, canal 19.2 de la TDA, y mediante las plataformas digitales de GRUPO HUARPE. La conducción está a cargo de Mari Leiva y Lito García.