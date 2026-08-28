La crisis económica y social que atraviesa Cuba alcanzó cifras alarmantes. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) estimó que el 94% de la población vive en situación de pobreza extrema, mientras que ocho de cada diez personas tuvieron que saltear alguna comida por falta de dinero o alimentos.

Los datos corresponden al IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado a partir de 1.318 entrevistas realizadas entre junio y julio de 2026 en las 15 provincias del país y 79 municipios.

Según el relevamiento, el 68% de los hogares cubanos percibe menos de 20.000 pesos cubanos mensuales, equivalentes a unos 30 dólares de acuerdo con el tipo de cambio utilizado por la organización. Apenas el 6% aseguró contar con capacidad económica para adquirir productos más allá de aquellos considerados indispensables.

La estimación de pobreza extrema empeoró respecto de 2025, cuando el mismo estudio la había situado en el 89%. Para elaborar el cálculo, el OCDH tomó como referencia un umbral internacional de pobreza extrema.

Ocho de cada diez saltearon alguna comida

Uno de los indicadores más preocupantes está relacionado con la alimentación. Ocho de cada diez entrevistados aseguraron que durante los últimos seis meses tuvieron que dejar de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez debido a la falta de dinero o a la imposibilidad de conseguir alimentos.

La situación es todavía más delicada entre los adultos mayores de 61 años: nueve de cada diez atravesaron ese problema. Además, el 63% de los hogares manifestó tener dificultades para comprar incluso los bienes esenciales.

Los apagones aparecen como la principal preocupación de los cubanos consultados, con el 70% de las respuestas. Detrás se ubicaron la crisis alimentaria, con el 52%; el costo de vida, con el 45%; la salud pública y el acceso a medicamentos, con el 34%; los salarios, con el 27%; y la inseguridad y violencia, con el 24%.

El deterioro de la red eléctrica se convirtió en uno de los principales problemas de la isla. Cuba registró durante agosto un nuevo apagón nacional, el sexto colapso generalizado del sistema eléctrico en lo que va de 2026.

El informe también midió la percepción sobre la gestión gubernamental. El 95% de los consultados manifestó una valoración negativa, mientras que apenas el 3% evaluó positivamente el desempeño del presidente Miguel Díaz-Canel y del primer ministro Manuel Marrero.

Además, el 84% consideró que las últimas medidas económicas anunciadas por las autoridades no lograrán mejorar la situación del país.