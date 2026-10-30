Los cuidados paliativos no significan abandonar un tratamiento ni se reservan para los últimos días de vida. Su objetivo es aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades graves y sus familias. Así lo explicaron en Salud & Bienestar la licenciada Lía Agüero, jefa de residentes de Cuidados Paliativos del Hospital Dr. Marcial Quiroga, y Candela Mallea, residente de segundo año.

Las profesionales buscaron derribar una de las creencias más extendidas: que recibir esta atención equivale a rendirse. Por el contrario, puede incorporarse desde el diagnóstico y mantenerse junto con los tratamientos habituales.

Mucho más que controlar el dolor

Agüero explicó que la atención contempla cuatro dimensiones: física, emocional, social y espiritual. Esto implica tratar síntomas, pero también escuchar los miedos, los cambios en la vida cotidiana y aquello que cada paciente considera importante. La familia también forma parte de la atención, porque acompañar una enfermedad puede modificar sus rutinas.

Lía Agüero, licenciada en Enfermería y jefa de residentes de Cuidados Paliativos; Candela Mallea, residente de segundo año de Cuidados Paliativos.

“No sólo nos abocamos al paciente, sino que cuidados paliativos también trabaja la familia dentro de esta unidad de cuidado”, destacaron durante la entrevista. Médicos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales pueden intervenir para responder a esas necesidades.

Mallea recordó que esta asistencia no se limita al cáncer. También puede beneficiar a personas con enfermedades respiratorias avanzadas, insuficiencia cardíaca grave o enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica. Su indicación depende de las necesidades de cada paciente.

Atención temprana y acompañamiento familiar

Las entrevistadas remarcaron el papel de enfermería, que mantiene un contacto frecuente con los pacientes y puede detectar molestias o inquietudes que no siempre llegan a expresarse durante una consulta médica. Ese vínculo permite acercar las necesidades de la persona y su familia al resto del equipo.

En la campaña de concientización, las profesionales hicieron hincapié en el concepto de “dolor total”: el sufrimiento no es únicamente físico, también puede afectar los vínculos, las emociones y los proyectos personales. Por eso, controlar un síntoma es importante, pero no alcanza si otras necesidades quedan desatendidas.

“Acceder a los cuidados paliativos no es dejar su tratamiento habitual”, aclararon, e invitaron a consultar al equipo médico para conocer las alternativas disponibles.

Agüero también subrayó que “el acceso a los cuidados paliativos es un derecho” y que no hace falta esperar a que el estado de salud empeore.

En la provincia de San Juan, indicaron que el Hospital Dr. Marcial Quiroga cuenta con una unidad que realiza seguimiento domiciliario y que el Hospital Dr. Guillermo Rawson dispone de un consultorio ambulatorio de dolor y cuidados paliativos. También pueden encontrarlas en las redes de la Residencia de Cuidados Paliativos de San Juan.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.