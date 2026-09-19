Cumple domiciliaria por estafa y le hicieron otra denuncia por $9.000.000

Un expediente iniciado por supuestas amenazas dio un giro drástico en los tribunales y derivó en la revelación de un nuevo engaño económico. Quien figuraba inicialmente como denunciante terminó señalada por las supuestas víctimas, dos hermanos que aseguraron haber entregado una cifra millonaria tras caer en una maniobra engañosa sobre una presunta gestión ante la Justicia Federal.

El conflicto surgió en abril en la UFI Genérica, cuando Macarena Selena Cantero, de 30 años, acusó a dos jóvenes por amedrentamiento y hostigamiento. Sin embargo, al prestar declaración, los implicados admitieron la disputa pero explicaron el origen del reclamo.

Según la versión volcada en la causa judicial, ellos poseían un cultivo de cannabis y fueron contactados por la sospechosa, quien les aseguró que laboraba como secretaria de un juez de dicho fuero. Bajo esa premisa, les manifestó que "podía ayudarlos" para frenar una causa penal iniciada en su contra a cambio de un pago. Los damnificados entregaron $9.000.000 antes de constatar la falsedad del ofrecimiento.

Esta presentación quedó bajo el ámbito de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La situación complica el panorama de Cantero, quien permanece bajo detención domiciliaria dictada el 17 de marzo por el juez de Garantías Diego Sanz.

Aquella medida dispuso siete meses de prisión preventiva en su hogar por tres hechos de defraudación por engaño en concurso real con falsificación de documento privado, beneficio concedido luego de que su abogada, María Filomena Noriega, acreditara que la imputada tiene un hijo de 20 meses en etapa de lactancia, evitando su posterior traslado al penal de Chimbas.

En dicha causa, llevada adelante por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, se le atribuye haber prometido nombramientos en el fuero federal a cambio de montos que superaron los $12.000.000, recurriendo a resoluciones truchas con firmas apócrifas de un juez local e integrantes de la Corte Suprema. Dentro de esas actuaciones también se detectó la incorporación de un certificado médico falso para faltar a una audiencia, escrito que el propio profesional médico desconoció señalando que "no era su letra, ni su sello ni su firma".

El historial de maniobras atribuidas a la sospechosa registra antecedentes previos en la Justicia provincial. En 2023 enfrentó acusaciones vinculadas a la presunta compra irregular de un teléfono celular marca iPhone, proceso que concluyó mediante una resolución alternativa.

Posteriormente, en 2025, sumó una imputación por una maniobra de $70.000.000 en perjuicio de una familia del departamento Rivadavia a la que asesoraba por un conflicto habitacional, expediente en el que no se aplicaron medidas coactivas de prisión.

Con este nuevo caso que aguarda la etapa de formalización y del cual la defensa ya fue notificada, Cantero acumula expedientes simultáneos mientras permanece con prohibición de salida de su inmueble.