El Superclásico entre Boca y River sumó un nuevo capítulo de tensión cuando Leonardo Ponzio protagonizó un fuerte cruce con el árbitro Nicolás Ramírez. El entrenador del Millonario explotó después de la expulsión de Gonzalo Montiel, que dejó a su equipo con nueve jugadores, y lanzó una frase cargada de ironía que quedó registrada por las cámaras de televisión: "Cumpliste, ey, cumpliste".

El episodio ocurrió a los 33 minutos del segundo tiempo, cuando Ramírez decidió mostrarle la tarjeta roja directa a Montiel por una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco. La sanción generó una inmediata reacción en el banco visitante, que ya acumulaba cuestionamientos por distintas decisiones arbitrales durante el encuentro.

Ponzio, visiblemente enojado, se acercó al árbitro y comenzó a reclamarle mientras gesticulaba. Según se pudo reconstruir mediante la lectura de labios de las imágenes televisivas, el entrenador expresó: "¿Por vos ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Cumpliste, ey, cumpliste. ¿Listo? ¿Otro menos?".

La frase, pronunciada con un tono irónico, reflejó el malestar del cuerpo técnico de River por las expulsiones sufridas durante el partido. El entrenador buscó llamar la atención de Ramírez, aunque el juez continuó con sus funciones en medio de un clima de fuerte tensión.

Las expulsiones que desataron el enojo de Ponzio

River había comenzado el Superclásico con complicaciones desde los primeros minutos. A los nueve del primer tiempo, Lucas Martínez Quarta recibió la tarjeta roja directa por una infracción sobre Miguel Merentiel, luego de una revisión del VAR.

Aquella decisión obligó al Millonario a modificar rápidamente su esquema y afrontar prácticamente todo el encuentro con un futbolista menos. Sin embargo, el panorama empeoró en el complemento, cuando Montiel también debió abandonar el campo de juego por su infracción sobre Blanco.

Con nueve jugadores, el conjunto de Núñez quedó condicionado para disputar el tramo final del encuentro, mientras las protestas del banco visitante aumentaban.

Los otros reclamos de River contra Nicolás Ramírez

El enojo de Ponzio no estuvo relacionado exclusivamente con las dos expulsiones. Durante el desarrollo del partido, los futbolistas y el cuerpo técnico también reclamaron otras decisiones del árbitro.

Una de las situaciones más discutidas involucró a Lautaro Blanco, quien cometió una infracción sobre Tobías Andrada. Desde River solicitaron una segunda tarjeta amarilla para el defensor de Boca, aunque Ramírez decidió no sancionarlo de esa manera.

Otro episodio tuvo como protagonista a Leandro Paredes, quien ya estaba amonestado cuando cometió una falta sobre Tomás Galván. Los jugadores del Millonario reclamaron su expulsión, pero el árbitro tampoco consideró que correspondiera mostrarle una nueva tarjeta.

Estas situaciones incrementaron el malestar de River y explicaron la reacción de Ponzio, quien terminó enfrentándose verbalmente con el juez principal.

De esta manera, el Superclásico disputado en La Bombonera quedó marcado por una nueva controversia arbitral, con dos expulsiones para River y una frase de su entrenador que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro.