El interés de las sanjuaninas por capacitarse, generar redes y ocupar espacios de decisión en el sector productivo superó las expectativas de los organizadores. El encuentro “Mujeres que impulsan la industria”, que se realizará este viernes 7 de agosto en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ, agotó sus cupos y llegó a 120 inscriptas, cuando la capacidad prevista inicialmente era de poco más de 80 personas.

La actividad es impulsada por el Departamento de Mujeres de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), Fundación FLOR y la Facultad de Arquitectura de la UNSJ. La propuesta apunta a generar un espacio de formación, intercambio y networking para mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales de la provincia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la presidenta del Departamento de Mujeres de la UISJ, María Belén Trincado, destacó la respuesta obtenida y aseguró que el nivel de convocatoria funciona como una señal concreta del interés que existe entre las sanjuaninas por seguir creciendo profesionalmente.

El cupo era para 80 y se anotaron 120

La convocatoria obligó a los organizadores a ampliar el esquema original debido a la cantidad de mujeres que manifestaron su intención de participar.

“En un principio decíamos, ‘uy, qué loco, el evento dura toda la mañana’ y decíamos, ‘ay, capaz muchas por sus trabajos’. Y no, rápidamente los cupos se agotaron”, contó Trincado.

La dirigente precisó que la capacidad inicial era de 80 y pico de personas, pero finalmente se registraron unas 120 inscriptas.

Para la organización, este dato representa uno de los principales indicadores del impacto de la propuesta. “Esa es la medición de nuestro éxito, el resultado en la convocatoria y en el interés que muestran estas mujeres en participar”, señaló.

Capacitación, experiencias y herramientas para las pymes

La jornada estará enfocada en brindar herramientas concretas para el desarrollo profesional y empresarial, con especial atención en los desafíos que implica conducir una pequeña y mediana empresa.

Durante el encuentro habrá paneles con experiencias de empresarias sanjuaninas y de Buenos Aires, además de espacios destinados al intercambio de conocimientos y al desarrollo de redes entre las participantes.

Uno de los ejes centrales será el acceso al financiamiento, con información sobre herramientas públicas como los Aportes No Reembolsables (ANR).

“Vamos a ver paneles, compartir experiencias, conocer herramientas concretas de desarrollo y financiamiento y de esa manera seguir fortaleciendo el liderazgo femenino en la provincia”, explicó Trincado.

La propuesta también busca fortalecer el trabajo conjunto entre las empresas y promover que las mujeres puedan incorporar recursos para afrontar los desafíos cotidianos de la gestión y el crecimiento de sus emprendimientos.

Un convenio para ampliar acciones en San Juan

Además de las capacitaciones y los paneles, la jornada tendrá un componente institucional. Durante el encuentro se concretará la firma de un convenio de colaboración entre las entidades participantes, con el objetivo de multiplicar las acciones destinadas a fortalecer el liderazgo femenino y la participación de las mujeres en el sector productivo sanjuanino.

La alianza con Fundación FLOR, según explicó Trincado, permitirá avanzar con nuevas propuestas de capacitación y vinculación durante la segunda mitad del año.

Para septiembre, la UISJ tiene prevista una actividad junto a Voces Vitales, con la participación de referentes de esa organización para brindar una capacitación a mujeres sanjuaninas.

También se encuentra en preparación una Misión Industrial a Buenos Aires, que incluirá visitas a industrias y una agenda institucional. La delegación prevé además participar de un desayuno en la Unión Industrial Argentina y de la entrega de los Premios FLOR.

De esta manera, la organización busca aprovechar el interés generado por la convocatoria para sostener durante el segundo semestre una agenda de formación, vinculación empresarial y generación de oportunidades para las mujeres que integran el entramado productivo de San Juan.