Durante julio, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan, a través de la Dirección de Políticas para la Equidad, llevará adelante una serie de talleres gratuitos de manipulación de alimentos destinados a residentes de los departamentos de 9 de Julio, San Martín y Caucete. Esta iniciativa surge como respuesta a la alta demanda de formación técnica necesaria para acceder al carnet habilitante, un documento indispensable para cualquier persona que desee trabajar en el sector gastronómico, independientemente de su rol o rubro.

Las capacitaciones son de carácter presencial y requieren una asistencia obligatoria durante dos jornadas consecutivas. El programa de estudio abarca un total de 8 horas cátedra, en las cuales se imparten conocimientos fundamentales sobre higiene, seguridad alimentaria, manejo adecuado y conservación de los productos. Al finalizar el cursado, los participantes deberán rendir y aprobar un examen bajo modalidad virtual para recibir la certificación oficial.

Cronograma en 9 de Julio y San Martín

El calendario de capacitaciones se activará primero en el departamento de 9 de Julio los días 15 y 16 de julio. Las actividades comenzarán a las 8:30 horas y tendrán como sede el Centro de Jubilados de la localidad, ubicado en la calle Tomas Bates s/n. Esta instancia representa una oportunidad crucial para los trabajadores locales que buscan regularizar su situación laboral o emprender en la industria alimenticia.

Posteriormente, la formación se trasladará al departamento de San Martín los días 21 y 22 de julio. En este caso, el horario de inicio está fijado para las 9:00 horas. El lugar de encuentro será la sede de la escuela técnica de Capacitación Laboral Miguel Antonio León, situada en la localidad de San Isidro. Al igual que en las demás sedes, se busca profesionalizar la labor de quienes manipulan productos comestibles para garantizar la salud pública.

Instancia de formación en Caucete

Para los interesados en el departamento de Caucete, se ha dispuesto una capacitación específica en la localidad de Bermejo. El curso está programado para los días 30 y 31 de julio y se desarrollará en las instalaciones de la Unión Vecinal de Bermejo. Esta descentralización de los cursos permite que los vecinos de zonas alejadas del centro provincial puedan acceder a formación de calidad sin necesidad de realizar traslados costosos.

Certificación con validez nacional

Uno de los puntos más destacados de estos talleres es la obtención del carnet oficial emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. Esta certificación no solo es válida dentro de la provincia de San Juan, sino que tiene un reconocimiento nacional por un periodo de 3 años. Los contenidos brindados por los especialistas de la Dirección de Políticas para la Equidad están diseñados para elevar los estándares de seguridad en la preparación de alimentos, lo que impacta directamente en la calidad del servicio gastronómico provincial.

Inscripción y cupos disponibles

Aunque los talleres son totalmente gratuitos, es requisito realizar una inscripción previa. El proceso se informa habitualmente los días previos a cada inicio a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. No obstante, la organización ha informado que se reservan cupos adicionales para aquellas personas que, por diversos motivos, no hayan podido cumplimentar el registro digital previo, pero deseen asistir de forma espontánea a los centros de capacitación. Esta flexibilidad busca asegurar que ningún interesado quede fuera de estas instancias de formación profesional.