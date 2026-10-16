Hasta 800 sanjuaninos podrán capacitarse de manera virtual y gratuita en Inteligencia Artificial a través de la octava cohorte del curso de Alfabetización IA, una propuesta impulsada por el Gobierno de San Juan junto con Eidos Global. Las clases comenzarán el lunes 2 de noviembre y se extenderán durante tres semanas.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en el marco de un convenio firmado con la organización Eidos Global.

La formación está destinada a personas mayores de 16 años y busca acercar conocimientos básicos sobre Inteligencia Artificial mediante una modalidad flexible, que combina encuentros online en vivo con actividades para completar de manera autónoma.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario: https://forms.gle/jwVXTvYad8rtp8iN7.

Cuánto dura y cómo será el cursado

El curso tendrá una carga horaria total de 10 horas distribuidas en tres semanas. La modalidad contempla cuatro horas sincrónicas, con clases online en vivo, y seis horas asincrónicas, que cada participante podrá realizar en el día y horario que elija, respetando las fechas límite establecidas.

Los encuentros sincrónicos se cursarán dos horas por semana. Los participantes podrán elegir entre distintas alternativas:

Días disponibles: lunes, miércoles o viernes.

Turno mañana: de 10 a 12.

Turno tarde: de 14 a 16.

Turno vespertino: de 18 a 20.

La disponibilidad de días y horarios estará sujeta a modificaciones según la cantidad de inscriptos y los cupos de cada comisión.

Las clases finalizarán el viernes 20 de noviembre, mientras que la entrega de certificados está prevista para el viernes 27 de noviembre.

Más de 1.900 sanjuaninos ya se capacitaron

Con esta nueva convocatoria, el programa continuará ampliando el acceso a la formación tecnológica en la provincia. Hasta el momento se realizaron siete cohortes, que permitieron capacitar a más de 1.900 sanjuaninos mayores de 16 años.

La propuesta apunta a brindar herramientas para comprender los usos de la Inteligencia Artificial y facilitar el acercamiento a una tecnología cada vez más presente en los ámbitos educativos, laborales y cotidianos.

Dónde consultar el programa

Quienes quieran conocer los contenidos antes de inscribirse pueden acceder al programa completo del curso a través del siguiente enlace: https://bit.ly/programaesencia.

La inscripción se encuentra disponible mediante el formulario online, mientras que los horarios definitivos dependerán de la conformación de las comisiones y la disponibilidad de cupos.