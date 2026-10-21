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Curso gratuito de streaming en Rawson: paso a paso cómo anotarse y dónde se dicta

La Municipalidad de Rawson abrió las inscripciones para una capacitación presencial de ocho clases sobre producción audiovisual y transmisiones en vivo.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La Academia de Streaming de Rawson brindará herramientas prácticas para aprender a producir contenidos audiovisuales y realizar transmisiones en vivo. (Gentileza)

La Municipalidad de Rawson abrió las inscripciones para un curso gratuito de operador de streaming destinado a vecinos interesados en aprender a producir contenidos audiovisuales y realizar transmisiones en vivo.

La propuesta forma parte de la Academia de Streaming municipal y busca acercar herramientas tecnológicas vinculadas con la comunicación digital, las redes sociales y las nuevas plataformas de contenidos.

La capacitación comenzará el martes 27 de octubre y tendrá una duración de ocho clases presenciales. Durante el cursado, los participantes podrán adquirir conocimientos técnicos y ponerlos en práctica mediante ejercicios de producción.

Qué se aprenderá durante la capacitación

El programa contempla el manejo y la configuración de cámaras y equipos de transmisión, además del uso de los programas OBS Studio y vMix, utilizados para realizar emisiones en directo.

También se abordarán técnicas de realización en vivo y herramientas para combinar video, audio y gráficos durante una transmisión.

Uno de los ejes de la propuesta será la práctica presencial, para que los asistentes puedan familiarizarse con los equipos y las dinámicas de trabajo que requiere una producción audiovisual en tiempo real.

La iniciativa está dirigida a quienes quieran incorporar habilidades para desarrollar contenidos digitales, participar en proyectos audiovisuales o conocer más sobre el funcionamiento técnico del streaming.

Días, horarios y lugar de cursado

Las clases se dictarán los martes y jueves a las 18, en el Centro de Convenciones Libertadores de América, ubicado en Boulevard Sarmiento 524 Oeste, en Villa Krause.

El curso tendrá ocho encuentros presenciales y será completamente gratuito. Debido a que los cupos son limitados, se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Cómo inscribirse al curso de streaming

Los interesados podrán anotarse a través de dos vías habilitadas por el municipio.

  • Inscripción online mediante el sitio oficial de la Municipalidad de Rawson en este enlace.

  • Asistente virtual Lito por WhatsApp al 264 570 2020, para consultar información sobre la capacitación y el procedimiento de inscripción.

Con esta propuesta, el municipio busca ampliar las oportunidades de formación gratuita en nuevas tecnologías y brindar herramientas prácticas para quienes quieran iniciarse en la producción audiovisual y las transmisiones en vivo.

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