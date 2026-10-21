La Municipalidad de Rawson abrió las inscripciones para un curso gratuito de operador de streaming destinado a vecinos interesados en aprender a producir contenidos audiovisuales y realizar transmisiones en vivo.

La propuesta forma parte de la Academia de Streaming municipal y busca acercar herramientas tecnológicas vinculadas con la comunicación digital, las redes sociales y las nuevas plataformas de contenidos.

La capacitación comenzará el martes 27 de octubre y tendrá una duración de ocho clases presenciales. Durante el cursado, los participantes podrán adquirir conocimientos técnicos y ponerlos en práctica mediante ejercicios de producción.

Qué se aprenderá durante la capacitación

El programa contempla el manejo y la configuración de cámaras y equipos de transmisión, además del uso de los programas OBS Studio y vMix, utilizados para realizar emisiones en directo.

También se abordarán técnicas de realización en vivo y herramientas para combinar video, audio y gráficos durante una transmisión.

Uno de los ejes de la propuesta será la práctica presencial, para que los asistentes puedan familiarizarse con los equipos y las dinámicas de trabajo que requiere una producción audiovisual en tiempo real.

La iniciativa está dirigida a quienes quieran incorporar habilidades para desarrollar contenidos digitales, participar en proyectos audiovisuales o conocer más sobre el funcionamiento técnico del streaming.

Días, horarios y lugar de cursado

Las clases se dictarán los martes y jueves a las 18, en el Centro de Convenciones Libertadores de América, ubicado en Boulevard Sarmiento 524 Oeste, en Villa Krause.

El curso tendrá ocho encuentros presenciales y será completamente gratuito. Debido a que los cupos son limitados, se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Cómo inscribirse al curso de streaming

Los interesados podrán anotarse a través de dos vías habilitadas por el municipio.

Inscripción online mediante el sitio oficial de la Municipalidad de Rawson en este enlace.

Asistente virtual Lito por WhatsApp al 264 570 2020, para consultar información sobre la capacitación y el procedimiento de inscripción.

Con esta propuesta, el municipio busca ampliar las oportunidades de formación gratuita en nuevas tecnologías y brindar herramientas prácticas para quienes quieran iniciarse en la producción audiovisual y las transmisiones en vivo.