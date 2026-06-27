La Selección Argentina recibió una noticia alentadora de cara a la fase decisiva del torneo. Cristian "Cuti" Romero se realizó una resonancia magnética en la rodilla derecha y los estudios descartaron una lesión ligamentaria, por lo que todo indica que estará en condiciones de reaparecer en los dieciseisavos de final.

El defensor quedó descartado para el amistoso de este sábado frente a Jordania, aunque la evolución es favorable. Tras la disminución del dolor y la inflamación, volverá a entrenarse a la par del plantel desde el domingo con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al encuentro del próximo viernes en el Hard Rock Stadium de Miami.

Romero había generado preocupación durante la victoria de la Selección Argentina sobre Austria, disputada el lunes en Dallas. A los siete minutos del segundo tiempo recibió un golpe en la rodilla derecha, la misma en la que había sufrido una lesión ligamentaria durante la temporada de la Premier League, y fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

Luego de varios días de trabajo diferenciado, el zaguero se sometió este viernes a una resonancia magnética. Los resultados confirmaron que no hubo daño en los ligamentos, una noticia que llevó tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

En la conferencia de prensa previa al partido frente a Jordania, el entrenador se refirió al estado del defensor. "Cuti está bien, no se ha entrenado con el grupo, está aparte pero haciendo cosas intensas. En principio es menos grave de lo que todos pensamos y eso nos da tranquilidad", señaló.

El objetivo de Romero es volver a ser titular en el compromiso de dieciseisavos de final. Si responde bien durante la semana de entrenamientos, integrará el equipo desde el arranque. En caso de que no llegue al ciento por ciento desde lo físico, Nicolás Otamendi volvería a ocupar su lugar en la defensa.

Mientras tanto, la Selección Argentina conocerá este viernes por la noche a su rival en la próxima instancia. El segundo puesto del Grupo H se definirá entre Uruguay, España, Cabo Verde y Arabia Saudita.