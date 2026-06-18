Lionel Messi volvió a ser noticia en la Selección argentina, pero esta vez no solo por su histórica actuación dentro de la cancha. Cristian “Cuti” Romero reveló que el capitán había acertado el resultado exacto del triunfo albiceleste ante Argelia en el debut del Mundial 2026, al pronosticar un 3-0 en el Prode que realizan los jugadores.

La anécdota fue contada por el defensor durante una entrevista en la que varios futbolistas compartieron detalles de la intimidad del grupo. Entre risas, Romero comentó que Messi había elegido una victoria por tres goles de diferencia y luego bromeó al señalar que “se ve que quería ganar el Prode”.

La predicción tomó mayor relevancia porque el resultado coincidió exactamente con lo ocurrido en el campo de juego. Argentina se impuso por 3 a 0 frente a Argelia en su estreno mundialista gracias a una actuación memorable de Messi, autor de los tres goles del encuentro.

El capitán argentino protagonizó una jornada histórica al marcar su primer triplete en una Copa del Mundo y conducir a la Selección a una victoria contundente en el inicio del Grupo J. La actuación del rosarino fue destacada por medios de todo el mundo y volvió a alimentar su leyenda en los mundiales.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó con el pie derecho la defensa del título y se posicionó como uno de los candidatos a pelear nuevamente por la Copa del Mundo. Mientras tanto, la revelación de Romero sumó un capítulo más a las historias que rodean a Messi, quien no solo brilló dentro de la cancha, sino que también demostró puntería a la hora de hacer pronósticos.