Cristian “Cuti” Romero respaldó a Lionel Messi y se refirió al próximo Balón de Oro después del triunfo del Atlético de Madrid ante Real Madrid. El defensor argentino sostuvo que el capitán de la Selección debería recibir nuevamente el premio mientras continúe en actividad y cuestionó los criterios que, según su mirada, podrían influir en la elección cuando el rosarino se retire.

“Para mí, el Balón de Oro se lo tienen que dar a Messi hasta que él decida retirarse”, afirmó Romero después del clásico madrileño. Luego planteó qué podría ocurrir cuando el argentino deje el fútbol profesional: “Cuando decida retirarse, veremos a quién se lo daremos… al jugador que tenga la mayor capacidad de marketing, porque la cosa tiene un poco que ver con eso”.

El respaldo del Cuti a Messi

Romero fue consultado por el premio individual más importante del fútbol internacional y no dudó en mencionar a Messi como su candidato. El defensor destacó la trayectoria del rosarino y sostuvo que no encuentra otro futbolista que pueda ocupar ese lugar mientras el capitán argentino continúe jugando.

“¿Balón de Oro para él? Sí, obvio, obvio que sí, no hay otro como él”, expresó el futbolista del Atlético de Madrid. Además, señaló que la discusión sobre quién debería recibir el galardón comenzará, desde su perspectiva, cuando Messi decida ponerle fin a su carrera.

La próxima ceremonia del Balón de Oro está prevista para el 26 de octubre en Londres. Messi, ganador de ocho ediciones del premio, vuelve a aparecer en el centro de la discusión después de su participación en el Mundial 2026 y de sus actuaciones con Inter Miami.

Una relación que nació en la Selección

El defensor también habló sobre su vínculo con Messi y recordó los primeros años que compartieron en la Selección argentina. Romero contó que el capitán fue importante para ayudarlo a adaptarse al plantel y que con el paso del tiempo construyeron una relación personal.

“Me ayudó mucho a adaptarme. Él siempre a los más chicos los ayudó a acomodarse de la mejor manera”, recordó el zaguero. También definió a Messi como su ídolo desde chico y destacó haber compartido con él concentraciones, mates y distintos momentos dentro del seleccionado.

Romero y Messi fueron compañeros en el plantel campeón del Mundial de Qatar 2022 y volvieron a compartir equipo en la Copa del Mundo de 2026. El defensor también se refirió a la despedida del capitán de la Selección y admitió que le sorprendió la decisión, aunque señaló que lo importante es que Messi pueda disfrutar de esa última etapa con la camiseta argentina.

El Cuti, protagonista del clásico de Madrid

Las declaraciones sobre Messi llegaron después de un partido especial para Romero. El Atlético de Madrid derrotó 2-1 al Real Madrid en el derbi y el defensor argentino disputó su primer clásico madrileño con la camiseta del Colchonero.

Durante el encuentro tuvo varios cruces con Jude Bellingham y protagonizó una jugada que fue revisada por el VAR. Finalmente, Romero recibió una tarjeta amarilla por la acción. Tras el partido, el argentino habló tanto de su estreno en el derbi como de la actualidad de Messi y dejó planteada su mirada sobre el futuro del Balón de Oro.