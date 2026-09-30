Antes de convertirse en campeón del mundo y asumir un rol central en la Selección Argentina, Cristian “Cuti” Romero dio sus primeros pasos en el Club Atlético San Lorenzo de Barrio Las Flores, en Córdoba. Allí comenzó a forjar el carácter que años más tarde lo llevaría a convertirse en uno de los referentes del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El defensor fue elegido para portar la cinta de capitán en el inicio de una nueva etapa del seleccionado argentino. En ese contexto, desde el club que lo vio crecer recordaron cómo fueron sus primeros años dentro de una cancha y destacaron que su personalidad sobresalía desde muy chico.

Daniel “Tico” Ríos, coordinador de San Lorenzo de Barrio Las Flores, contó que Romero integraba la categoría 1998 y que rápidamente se destacaba entre sus compañeros. “Siempre tuvo esa personalidad, siempre fue muy líder. Era diferente”, recordó sobre el actual defensor.

El Cuti Romero jugaba hasta de arquero

Durante su etapa infantil, Romero demostró además una notable versatilidad. Según relató Ríos, cuando faltaba el arquero del equipo, el propio futbolista se ofrecía para ocupar el puesto durante parte del partido.

También jugaba como mediocampista central, una posición que, según su antiguo entrenador, le permitió desarrollar su capacidad para leer el juego y distribuir la pelota desde distintos sectores de la cancha.

Luego de su paso por San Lorenzo de Barrio Las Flores, Romero continuó su formación en Talleres de Córdoba. Allí permaneció alrededor de dos años hasta que una modificación en la participación del club en los torneos de AFA marcó un nuevo cambio en su carrera.

El camino que lo llevó a Belgrano

En aquellos años, Romero solía trasladarse en bicicleta hasta los entrenamientos porque sus padres no siempre podían llevarlo. Fue en una de esas jornadas cuando Gustavo “Tano” Spallina lo observó y posteriormente lo llevó a realizar una prueba en Belgrano, donde finalmente quedó seleccionado.

Su llegada al Pirata marcó el inicio de una carrera que posteriormente lo llevó al fútbol europeo y a consolidarse como pieza fundamental de la Selección Argentina.

En San Lorenzo de Barrio Las Flores todavía conservan camisetas, planillas de aquellos años y distintos recuerdos del defensor. Además, un mural con su imagen recibe a quienes llegan a la cancha del club que lo acompañó en sus primeros pasos.

La emoción de la familia del Cuti

La designación como capitán también generó emoción entre sus familiares. Rosa González, madre del defensor, destacó el orgullo por esta nueva etapa, mientras que su abuela también celebró todo lo conseguido por Romero en su carrera.

De las canchas de barrio en Córdoba a portar la cinta de la Selección Argentina, el recorrido del Cuti Romero mantiene un fuerte vínculo con el club que lo vio comenzar y donde, aseguran, ya mostraba el liderazgo que hoy exhibe con la camiseta albiceleste.