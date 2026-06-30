La Selección argentina recibió una noticia alentadora en la previa del duelo de 16avos de final del Mundial frente a Cabo Verde. El defensor Cristian "Cuti" Romero trabajó este martes con total normalidad junto al resto del plantel y todo indica que estará disponible para el compromiso del viernes en Miami.

El zaguero había encendido las alarmas tras abandonar el partido frente a Austria con un golpe en una de sus rodillas. Sin embargo, la evolución fue favorable y en el entrenamiento desarrollado en Kansas participó de todas las tareas sin restricciones.

La práctica comenzó con trabajos de entrada en calor con pelota y el defensor del Tottenham respondió sin inconvenientes, despejando las dudas que existían sobre su estado físico.

De esta manera, el entrenador Lionel Scaloni recupera a uno de los pilares de la defensa para un encuentro decisivo en la búsqueda de la clasificación a los octavos de final.

El equipo que analiza Scaloni

Si no surgen inconvenientes de último momento, la formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde tendría a Emiliano "Dibu" Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada en el mediocampo; mientras que en el ataque estarán Lionel Messi y uno entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La presencia de Romero representa una tranquilidad para el cuerpo técnico, que considera al cordobés una pieza fundamental por su liderazgo, firmeza en la marca y experiencia en partidos de alta exigencia.

Argentina se medirá con Cabo Verde este viernes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, con el objetivo de seguir avanzando en el Mundial y mantener vivo el sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022.