La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó festejos dentro del plantel. También hubo espacio para las respuestas. Cristian Romero aprovechó el triunfo sobre Inglaterra para contestarle a Gary Neville, quien había cuestionado a la defensa albiceleste en la previa de la semifinal.

El exlateral de Manchester United había sido muy crítico con la dupla integrada por Romero y Lisandro Martínez. "Es la mejor-peor pareja de centrales del mundo", aseguró días antes del partido. Incluso sostuvo que "entre los dos regalan un gol por encuentro" y que Inglaterra necesitaba marcar al menos dos tantos para avanzar a la final.

Después de la remontada argentina por 2-1, el zaguero del Tottenham no dejó pasar la oportunidad para responder. "Teníamos bronca porque hablan mucho. En Inglaterra hablan mucho antes de los partidos, así que les mandamos un saludo. Deben estar muy felices", lanzó con ironía en diálogo con DSports.

Sin embargo, la frase más fuerte llegó segundos después, cuando apuntó directamente contra Neville. "Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido como Neville. No me salga criticar a un jugador. Uno siempre entra a la cancha para hacer lo mejor y las cosas pueden salir bien o mal. Nosotros estamos felices porque estamos en otra final y seguimos haciendo historia", disparó.

A su lado, Lisandro Martínez también respondió a las críticas recibidas desde Inglaterra. "Estamos acostumbrados. Les gusta hablar de nosotros y nosotros hablamos dentro de la cancha", resumió el defensor del Manchester United.

Romero fue uno de los protagonistas de la noche en Atlanta. Además de su solidez defensiva, celebró con euforia el empate de Enzo Fernández gritándole el gol al arquero Jordan Pickford y, tras el pitazo final, festejó de manera desafiante frente a Jude Bellingham.

Con la victoria sobre Inglaterra, la Selección Argentina avanzó a la final del Mundial 2026, donde el próximo domingo enfrentará a España con el objetivo de conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia.