La dolorosa derrota en la final del Mundial 2026 caló profundo en el plantel de la Selección Argentina. Horas después del partido decisivo, Cristián "Cuti" Romero recurrió a sus redes sociales para volcar sus sensaciones en un emotivo mensaje de dolor, gratitud y resiliencia que rápidamente se volvió viral.

Con la autenticidad que lo caracteriza en la cancha, el pilar de la defensa albiceleste no ocultó la frustración por no haber podido revalidar el título del mundo, pero remarcó el orgullo de vestir la camiseta nacional y prometió ir por la revancha.

"Y esta vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros. Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio", comenzó expresando el cordobés en su cuenta de X.

Entrega, orgullo y disculpas a la gente

En su descargo, el defensor del Tottenham hizo hincapié en el esfuerzo del plantel y dedicó unas palabras especiales a los millones de hinchas que acompañaron al equipo durante el certamen internacional.

El valor del grupo: "Si hay algo que nunca nos va a faltar es entrega. Dejamos la vida. Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece. Qué orgullo y afortunado soy de ser parte de esta familia".

El mensaje al hincha: "Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles. Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo".

La promesa para lo que viene: "Nos volveremos a levantar"

Lejos de dar la historia por terminada, Romero cerró su publicación mirando hacia el futuro y dejando en claro que la Selección buscará revancha en los próximos desafíos.

"Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años: en lo más alto. Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas. Y este grupo, y al que le toque, va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre", sintetizó.

El mensaje concluyó con una frase que resume el sentir del hincha argentino: "Gracias por estar. Gracias por creer. Nos volveremos a levantar. Porque así es Argentina. Siempre juntos".

El texto completo

Y está vez no se nos dio.

Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros . Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio

Pero si hay algo que nunca nos va a faltar es entrega. Dejamos la vida. Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece.

Qué orgullo y afortunado soy de ser parte de esta familia lpm

@Argentina

Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles. Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo. Sentimos ese cariño todos los días

Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años ,en lo más alto.

Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas. Y este grupo y al que le toque va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre.

Gracias por estar. Gracias por creer.

Nos volveremos a levantar.

Porque así es Argentina. Siempre juntos.