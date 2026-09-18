Cristian “Cuti” Romero se prepara para disputar su primer derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. El defensor argentino será local este domingo en una nueva jornada de La Liga y habló sobre el desafío que tendrá frente a las principales figuras del conjunto blanco.

“Tienen a Vinicius, Mbappé, a grandes jugadores como Bellingham... Son los tres atacantes más importantes que tiene Real Madrid”, expresó Romero. El argentino también remarcó que ante jugadores de ese nivel hay que mantenerse atento durante todo el encuentro.

El recuerdo de Qatar 2022

Romero utilizó como ejemplo la final del Mundial de Qatar 2022 para explicar la capacidad que tienen este tipo de futbolistas para cambiar un partido en pocos minutos. Recordó particularmente la actuación de Kylian Mbappé frente a la Selección Argentina.

“Son jugadores que, por momentos, parece que no están y, en dos o tres minutos, como pasó en la final del mundo de 2022 con Mbappé... En 80 minutos dominamos de principio a fin, te aparece en los últimos diez minutos y te hace dos goles de la nada”, recordó.

Las expectativas del Cuti

El defensor argentino reconoció que espera con entusiasmo el partido frente al Real Madrid. “Estoy con muchas ganas de que llegue el domingo y encarar el partido”, afirmó Romero.

También destacó la importancia que tiene el encuentro para el club y para él en particular. “Sé que para el club este partido es muy importante, para mí también lo es”, señaló.

Su presente en Atlético

El encuentro será el quinto partido de Romero desde su llegada al Atlético de Madrid. Fue suplente en su primer encuentro y titular en los tres siguientes, mientras que el conjunto dirigido por Diego Simeone marcha cuarto con 13 puntos.

Real Madrid aparece segundo con 15 unidades, a tres del Barcelona, que lidera La Liga con puntaje ideal. El derbi se disputará este domingo en el estadio del Atlético.