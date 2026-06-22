La Selección Argentina vivió un momento de preocupación durante el partido frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Cristian Romero debió abandonar el campo de juego en el inicio del segundo tiempo luego de sentir una molestia en la rodilla derecha, la misma que le había generado inconvenientes durante su etapa en Tottenham antes del comienzo de la Copa del Mundo.

La situación se produjo a los 10 minutos del complemento, cuando el defensor protagonizó un fuerte cruce con Marcel Sabitzer. Tras la jugada, el zaguero quedó tendido sobre el césped y rápidamente mostró signos de dolor mientras se tomaba la zona afectada.

La imagen generó inquietud inmediata tanto en el banco argentino como entre los hinchas. Ante esa situación, Lionel Scaloni ordenó los movimientos precompetitivos de Nicolás Otamendi, previendo una posible modificación en la defensa.

Intentó seguir, pero Scaloni no arriesgó

Después de recibir atención médica, Romero permaneció algunos minutos en el campo con visibles dificultades para desplazarse. Incluso llegó a hacerle señas al cuerpo técnico indicando que se encontraba en condiciones de continuar.

Sin embargo, el entrenador argentino optó por la prudencia y decidió reemplazarlo para evitar que la molestia pudiera transformarse en una lesión de mayor gravedad en una etapa decisiva del torneo. De esta manera, Otamendi ingresó en su lugar y pasó a integrar la zaga central junto a Lisandro Martínez.

La rodilla que preocupa

La alarma se encendió porque la molestia apareció en la misma rodilla que había afectado a Romero durante su paso por Tottenham en la previa del Mundial 2026. Si bien todavía no existe un parte médico oficial, la situación genera incertidumbre debido a la importancia del defensor dentro de la estructura del equipo de Lionel Scaloni.

Desde su consolidación en la Selección, el cordobés se transformó en una pieza clave del sistema defensivo argentino gracias a su firmeza, liderazgo y capacidad para anticipar a los delanteros rivales.

A la espera de estudios

Por estas horas, la principal preocupación pasa por conocer el alcance de la molestia y determinar si podrá estar disponible para los próximos compromisos de la Albiceleste.

La decisión de Scaloni de reemplazarlo rápidamente dejó en claro que la prioridad es preservar a uno de los futbolistas más importantes del plantel. Mientras Argentina continúa su camino en el Mundial, todas las miradas estarán puestas en la evolución física de Cuti Romero y en los estudios médicos que definirán su situación.