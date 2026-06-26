La Selección argentina realizó este viernes un nuevo entrenamiento en su centro de operaciones en Kansas, de cara al partido frente a Jordania, y la principal novedad pasó por la ausencia de Cristian "Cuti" Romero, quien continúa recuperándose del golpe que sufrió en la rodilla durante el encuentro ante Austria.

En los 15 minutos de práctica abiertos a la prensa, el defensor fue el único de los 26 convocados que no trabajó junto al resto del plantel. Mientras sus compañeros realizaron tareas en el campo de juego, el zaguero del Tottenham permaneció con un plan de recuperación que incluyó sesiones de kinesiología y trabajos específicos en el gimnasio.

Una lesión sin gravedad

El cuerpo médico de la Albiceleste llevó tranquilidad al considerar que la molestia no reviste gravedad. Tras el fuerte impacto recibido ante Austria, Romero terminó el partido en el banco de suplentes con hielo sobre la rodilla, la misma zona donde meses atrás había sufrido un esguince del ligamento lateral durante un encuentro de la Premier League.

Pese a la preocupación inicial, los médicos decidieron no realizar estudios complementarios al entender que no existen indicios de una lesión importante.

Su salida durante el último partido respondió a una decisión preventiva del entrenador Lionel Scaloni, quien prefirió no arriesgar a uno de los pilares de la defensa cuando el resultado ya estaba encaminado.

El objetivo está en los 16avos

Con la clasificación asegurada a la fase eliminatoria, el cuerpo técnico prioriza que Romero llegue en plenitud física al compromiso de los 16avos de final, programado para el próximo 3 de julio. Por ese motivo, el defensor quedó descartado para el duelo de este sábado frente a Jordania y será la única baja confirmada del plantel argentino.

La intención de Scaloni es administrar las cargas físicas de varios titulares en el cierre de la fase de grupos, preservando a las principales figuras para el inicio de los cruces directos, donde la Selección buscará seguir en carrera rumbo al bicampeonato mundial.

Mientras tanto, Romero continuará con su recuperación y todo indica que estará disponible para el primer encuentro de eliminación directa, una noticia que lleva tranquilidad al cuerpo técnico y a los hinchas argentinos.