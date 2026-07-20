La final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue dejando repercusiones más allá del resultado deportivo. Durante la ceremonia de premiación, un gesto protagonizado por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro "Licha" Martínez se convirtió en uno de los momentos más comentados en las redes sociales.

Ambos defensores de la Selección Argentina pasaron por el escenario para recibir la medalla de plata luego de la derrota ante España. Allí se encontraban el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien participó del acto protocolar.

El momento que generó el debate

Las imágenes difundidas por la transmisión oficial muestran que tanto Romero como Martínez saludaron a Gianni Infantino al momento de recibir la medalla. Sin embargo, continuaron su recorrido sin estrechar la mano de Donald Trump.

El episodio duró apenas unos segundos, pero rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas y abrió un debate entre los usuarios.

Reacciones divididas en las redes sociales

Tras la viralización del video, surgieron diferentes interpretaciones sobre lo sucedido. Algunos usuarios consideraron que se trató de un gesto deliberado por parte de los futbolistas argentinos y destacaron su actitud. Otros, en cambio, sostuvieron que el momento puede explicarse por el contexto de la derrota, la dinámica de la premiación o simplemente por una distracción en medio de la ceremonia.

Hasta el momento, ninguno de los dos jugadores realizó declaraciones públicas para explicar lo ocurrido durante la entrega de medallas.

Una de las escenas más comentadas del cierre del Mundial

El episodio se sumó a la lista de imágenes que marcaron el cierre de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Mientras España celebraba su consagración, la atención también se trasladó a los pequeños gestos de la ceremonia de premiación. El video protagonizado por Romero y Martínez se multiplicó en redes sociales y generó opiniones divididas entre quienes interpretaron la situación como un desplante y quienes creen que simplemente fue una circunstancia propia del momento.

Sin una explicación oficial de los protagonistas, el episodio continúa alimentando el debate entre los fanáticos del fútbol y los usuarios de las redes sociales.