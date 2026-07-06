La Selección Argentina consiguió el pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Cabo Verde por tres a dos. El sufrido triunfo se definió en el tiempo suplementario con goles de Lisandro Licha Martínez y Cristian Cuti Romero.

Sin embargo, lo que capturó la atención de los seguidores fue un video viralizado después del partido. Las imágenes muestran a los defensores realizando un ritual con agua bendita minutos antes de ingresar al campo de juego para disputar los 16avos de final.

Durante la previa del enfrentamiento, un integrante de la utilería entregó una pequeña botella con agua bendita a los jugadores cerca del banco de suplentes. El primero en utilizarla fue el Cuti Romero, quien colocó unas gotas sobre sus manos, se persignó y luego se pasó el agua por la frente antes de dirigirse al campo.

Martínez también participó de esta acción que se volvió tendencia en redes sociales y alimentó el folklore que rodea a la Scaloneta al coincidir con el protagonismo goleador de ambos durante el alargue del equipo de Lionel Scaloni.