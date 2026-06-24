Los casos de tuberculosis volvieron a mostrar un aumento en Argentina durante 2026. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, hasta junio se registraron 6.482 casos en todo el país, 133 más que en el mismo período del año pasado. Entre las regiones que más crecieron aparece Cuyo, donde la cantidad de diagnósticos aumentó un 27%, convirtiéndose en la zona con el mayor incremento porcentual del país.

En San Juan, si bien los números continúan siendo bajos en comparación con otras provincias, también se observó un aumento. Mientras que hasta junio de 2025 se habían notificado 19 casos de tuberculosis, este año la cifra ascendió a 23, lo que representa cuatro diagnósticos más en el mismo período.

Pese a este crecimiento, la provincia sigue formando parte del grupo de jurisdicciones con menor incidencia de la enfermedad en Argentina, con una tasa inferior a los 10 casos por cada 100.000 habitantes.

Dentro de la región cuyana, Mendoza aparece entre las jurisdicciones con mayores aumentos del país. Hasta el mismo periodo, pero del año pasado, había registrado 54 casos, mientras que este año la cifra llegó a 77, lo que representa un incremento del 42,6%. En contraste, San Luis es la provincia cuyana con menor cantidad de casos y una de las pocas que mostró una reducción. En 2025 había notificado 16 diagnósticos y este año registra 13.

A nivel nacional, la mayor cantidad de casos se concentra en las provincias más pobladas. Buenos Aires pasó de 3.397 casos en 2025 a 3.583 en 2026. En Córdoba, los diagnósticos aumentaron de 225 a 280; en Entre Ríos, de 85 a 118; en Santa Fe, de 350 a 465; y en Chaco, de 190 a 219. Por su parte, Salta se mantuvo prácticamente estable, con 353 casos en 2025 y 354 este año. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue una de las pocas jurisdicciones con una disminución, al pasar de 624 casos a 499.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones y se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o habla. Aunque tiene tratamiento y cura, continúa siendo un problema de salud pública debido a las dificultades para lograr diagnósticos tempranos y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación informó que desde diciembre de 2025 distribuyó 40.500 cartuchos para diagnóstico molecular de tuberculosis en distintas provincias del país. Además, entregó dosis de Derivado Proteico Purificado (PPD), destinadas a fortalecer las tareas de detección temprana y el seguimiento de contactos.

La cartera sanitaria también mantiene la provisión de tratamientos para pacientes con tuberculosis resistente o compleja y realiza el seguimiento de personas diagnosticadas que cambiaron de localidad o migraron a otros países, con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención y reducir la propagación de la enfermedad.