El Cyber Monday 2026 ya tiene fecha confirmada en Argentina y promete tres jornadas de descuentos, promociones especiales y opciones de financiación para quienes buscan aprovechar las compras por internet. El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se desarrollará del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre y reunirá a cientos de marcas de distintos sectores comerciales.

Durante las 72 horas, los consumidores podrán acceder a miles de ofertas en productos y servicios, desde celulares y electrodomésticos hasta indumentaria, artículos para el hogar y paquetes turísticos. Según los datos difundidos para esta edición, habrá cerca de 15.000 megaofertas disponibles en la plataforma del evento.

Una de las novedades será la incorporación de Cybot, un asistente virtual con inteligencia artificial que permitirá realizar consultas, encontrar productos y recibir recomendaciones de promociones según las necesidades de cada comprador.

Cuándo empieza el Cyber Monday 2026 y qué promociones habrá

El evento comenzará el lunes 2 de noviembre a las 00:00 y finalizará el miércoles 4. Durante esos días se habilitarán distintas modalidades de descuentos con horarios específicos.

Entre las propuestas se encuentran las MegaOfertas Bomba, promociones especiales previstas entre las 12 y las 13 horas. También estará disponible la Noche Bomba, que funcionará de 20 a 22 horas y ofrecerá descuentos mínimos del 20%.

Para el cierre del miércoles 4 de noviembre se anunció una promoción denominada Mega BOOM, que se desarrollará entre las 22 y las 00 horas, con rebajas de al menos el 50% en los productos seleccionados.

Estas promociones estarán sujetas a las condiciones establecidas por cada comercio, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad, los medios de pago y las restricciones antes de comprar.

Qué productos tendrán descuentos durante el Cyber Monday

La edición 2026 contará con diez grandes categorías comerciales. Entre ellas se encuentran tecnología y electrodomésticos, viajes, muebles y decoración, indumentaria y calzado, deportes, supermercados, gastronomía, salud y belleza, artículos infantiles, vehículos y servicios.

En tecnología se podrán encontrar celulares, computadoras, televisores y electrodomésticos. En el rubro turístico habrá promociones en pasajes, alojamientos y paquetes de vacaciones.

También participarán comercios que comercializan ropa, zapatillas, perfumes, cosméticos, productos de supermercado, juguetes, bicicletas y accesorios para vehículos.

Por otra parte, las categorías vinculadas con el hogar incluirán muebles, herramientas, artículos de decoración y equipamiento doméstico, mientras que el sector de servicios ofrecerá alternativas como cursos, seguros y suscripciones digitales.

Cuotas sin interés y beneficios bancarios

Además de las rebajas, uno de los principales atractivos del Cyber Monday serán las posibilidades de financiación.

La plataforma contará con una sección de Beneficios Financieros, donde los usuarios podrán consultar las promociones disponibles según su banco, tarjeta de crédito o billetera virtual.

Entre las entidades mencionadas para esta edición aparecen Banco Macro, Banco Credicoop, Naranja X, Mercado Pago y American Express, que ofrecerán diferentes alternativas de cuotas y reintegros según los acuerdos comerciales vigentes.

El sitio también incorporará herramientas para filtrar productos por precio, porcentaje de descuento, financiación y promociones especiales, como 2x1 o 3x2.

Asimismo, estará disponible una sección denominada Descolocados, destinada a productos de temporadas anteriores que se comercializarán con rebajas especiales.

Para aprovechar las promociones, los consumidores deberán ingresar a la página oficial del evento, www.cybermonday.com.ar, desde donde podrán acceder a las tiendas participantes y concretar sus compras.

Antes de realizar una operación, se recomienda comparar los precios con los valores anteriores al evento, revisar los costos de envío y comprobar que las páginas sean seguras para evitar posibles estafas.