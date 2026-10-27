El Cyber Monday 2026 se realizará del 2 al 4 de noviembre en Argentina y llegará con una tendencia que está transformando las compras por internet: el uso de inteligencia artificial (IA) para encontrar descuentos, comparar precios y elegir productos. Según una investigación de Netquest/Bilendi, uno de cada cuatro argentinos ya recurre a estas herramientas para tomar decisiones de consumo.

El relevamiento también mostró que el 85% de quienes utilizan inteligencia artificial para sus compras aseguró haber avanzado en una operación después de recibir recomendaciones. De esta manera, los asistentes virtuales comienzan a ocupar un lugar cada vez más importante en la búsqueda de promociones y alternativas comerciales.

Este cambio también representa un desafío para las empresas, que deberán adaptar sus estrategias para captar compradores que investigan con anticipación, comparan distintas opciones y buscan información detallada antes de gastar.

Cómo influye la inteligencia artificial en las compras

La incorporación de estas herramientas responde principalmente a la posibilidad de ahorrar tiempo y acceder a información organizada. Según el estudio, el 54% de los consumidores que utilizan IA destacó la rapidez para encontrar productos, mientras que el 48% valoró la facilidad para comparar diferentes alternativas.

Además, el 41% señaló que estas plataformas permiten evitar la búsqueda en múltiples páginas web, mientras que otro porcentaje similar destacó que pueden utilizarse a cualquier hora.

Entre los asistentes más utilizados aparece ChatGPT, mencionado por el 90,1% de los usuarios de inteligencia artificial encuestados. Le sigue Gemini, con el 48,1%, mientras que otras herramientas como Meta AI, Perplexity, Copilot y Claude también forman parte de las opciones disponibles.

En este contexto, Camila Nasir, gerente de Marca y Comunicación de Tiendanube, explicó que los hábitos de consumo cambiaron y que los compradores planifican sus gastos con mayor anticipación.

"El comprador argentino se volvió mucho más metódico: investiga, compara entre varias tiendas y define con anticipación qué va a comprar y cuánto va a gastar", señaló.

Las promociones comienzan antes del Cyber Monday

Otro fenómeno que gana protagonismo es la anticipación de las ofertas. Aunque el evento tiene tres jornadas oficiales, muchas empresas comienzan a ofrecer descuentos durante los días previos.

Un informe de Tiendanube sobre la edición de 2025 reveló que, durante una semana habitual de octubre, el 11% de las compras incluía algún beneficio promocional. Sin embargo, ese porcentaje aumentó al 17% durante los tres días anteriores al Cyber Monday y alcanzó el 20% el domingo previo.

Ese mismo domingo, las ventas fueron un 57% superiores a las registradas una semana antes, lo que demuestra el interés de los consumidores por aprovechar oportunidades sin esperar al inicio oficial.

De acuerdo con NielsenIQ, el 61% de los compradores argentinos organiza sus adquisiciones teniendo en cuenta las promociones disponibles.

Qué deben tener en cuenta los consumidores

La inteligencia artificial puede resultar útil para identificar diferencias de precios, comparar características de productos y consultar condiciones de entrega. Sin embargo, los especialistas recomiendan no depender exclusivamente de sus sugerencias.

Es importante comprobar que los descuentos sean reales, verificar la seguridad de las páginas web y revisar las condiciones de financiación antes de concretar una operación.

También se aconseja prestar atención a los resultados patrocinados que puedan aparecer en los asistentes digitales, ya que una recomendación comercial no necesariamente representa la alternativa más conveniente.

Para las empresas, el desafío será ofrecer información precisa sobre precios, disponibilidad y características de los artículos. Además, deberán garantizar que sus plataformas funcionen correctamente durante las jornadas de mayor demanda.

Según cifras de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante la edición anterior se registraron más de 7 millones de órdenes de compra y se vendieron 12,6 millones de productos en apenas tres días.

Con este escenario, el Cyber Monday 2026 no solo pondrá a prueba las estrategias de descuentos, sino también la capacidad de los comercios para adaptarse a consumidores que utilizan cada vez más herramientas digitales antes de comprar.