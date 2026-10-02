La emoción se hizo presente este jueves por la noche en el Loteo Nazareno, en Chimbas, donde los vecinos se reunieron para inaugurar las nuevas obras de iluminación. La jornada estuvo marcada por el compañerismo entre las familias y la presencia de la intendenta Daniela Rodríguez, en una noche que significó un cambio esperado para quienes durante años convivieron con sectores oscuros.

La intervención alcanzó a todo el loteo e incluyó cerca de 30 luminarias LED, la corrección de la línea eléctrica y la colocación de puestos de medición para controlar el consumo. La obra fue realizada íntegramente con fondos municipales, según explicó Rodríguez.

“Se corrigió todo, ha sido una inversión importante, con la mejor luminaria con la que trabajamos nosotros”, declaró a DIARIO HUARPE la intendenta. Remarcó que los recursos utilizados fueron municipales.

Rodríguez explicó que la primera iluminación había sido realizada por los propios vecinos y que ahora el municipio tomó a su cargo la infraestructura eléctrica del sector. Los trabajos demandaron aproximadamente una semana, incluidos sábado y domingo, debido a las tareas de corrección de la línea eléctrica y la instalación del nuevo sistema.

Un cambio esperado por las familias

Para los vecinos, la obra representa una mejora que va más allá del aspecto del barrio durante la noche. Rolando Ortiz recordó que fueron los propios habitantes quienes inicialmente colocaron algunas luminarias y que había sectores que permanecían completamente oscuros.

“La iluminación que teníamos había sido un poco deficiente. Había sectores que estaban compeltamente a oscuras”, declaró Ortiz.

El vecino consideró que contar con calles mejor iluminadas era una necesidad para poder circular y realizar tareas de prevención.

“Tener una iluminación deficiente permite no poder hacer prevención ni nada de lo que se necesita para la seguridad. Era una obra de mucha necesidad para nosotros”, señaló.

Rodrigo Marín, otro vecino del loteo, también destacó el cambio y aseguró que las nuevas luces generan una mayor sensación de seguridad. Al mismo tiempo, planteó que todavía serían necesarias otras medidas, como una garita policial o una alarma comunitaria, para reforzar la respuesta ante situaciones de riesgo.

Una plaza para los chicos en 2027

La inauguración también dejó otro anuncio para el barrio. Para 2027 se proyecta la construcción de una plaza y un playón deportivo, una obra que los vecinos esperan como complemento de las mejoras realizadas en la zona.

“Nuestros chicos juegan en la calle porque no teníamos un espacio destinado para la recreación de ellos. Los chicos teniendo la plaza tendrían más seguridad para poder jugar tranquilos en todo momento”, comentó. También destacó que el espacio podría ser utilizado por los vecinos para compartir momentos en familia.

Desde el municipio, Rodríguez explicó que el futuro espacio busca fortalecer los vínculos comunitarios y generar un lugar de esparcimiento para niños y jóvenes. El proyecto podría incorporar actividades deportivas y culturales, además del playón.

“Un espacio público es el punto necesario de la relación de la comunidad, del punto de esparcimiento para los jóvenes y los niños”, sostuvo Rodríguez.

El Loteo Nazareno cerró la jornada con un nuevo sistema de iluminación y con la expectativa puesta en continuar sumando infraestructura. Para las familias, las nuevas luces representan mejores condiciones para circular durante la noche, mientras que la futura plaza aparece como el próximo espacio de encuentro para que los chicos puedan jugar y los vecinos puedan disfrutar del barrio.