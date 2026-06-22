La pasión argentina volvió a copar las calles de Dallas. Miles de hinchas se reunieron en el FIFA Fan Festival para seguir a la Selección Argentina en una jornada marcada por los cánticos, las banderas y el fervor albiceleste. Sin embargo, además del partido, hubo una imagen que llamó la atención de quienes estuvieron presentes.

Mientras gran parte del público soportaba una sensación térmica cercana a los 42ºC bajo el sol texano, numerosas butacas ubicadas en los sectores preferenciales frente a la pantalla gigante permanecían vacías durante buena parte del encuentro.

La escena generó comentarios entre los fanáticos y abrió un debate sobre los costos que rodean al Mundial y el acceso de los hinchas a los espacios más cómodos de la fiesta futbolera.

Butacas VIP con baja ocupación contrastaron con la multitud de fanáticos en las áreas generales del Fan Festival.

El Fan Festival, la alternativa para los que no pudieron entrar

Para miles de argentinos, el Fan Festival no fue una elección sino una necesidad. Los elevados precios de las entradas para los partidos del Mundial dejaron a muchos aficionados sin la posibilidad de ingresar a los estadios, obligándolos a buscar una alternativa para vivir el encuentro rodeados de otros hinchas.

Con boletos que en muchos casos alcanzaron valores difíciles de afrontar para quienes ya habían realizado una importante inversión en vuelos, hospedaje, alquiler de vehículos y traslados internos, el predio del Fan Festival se convirtió en la gran tribuna popular de la Selección.

Allí llegaron familias enteras, grupos de amigos y seguidores que recorrieron miles de kilómetros para acompañar a la Scaloneta, encontrando en la pantalla gigante la forma de sentirse parte del espectáculo.

El lujo que pocos pudieron pagar

Frente a la multitud se encontraba el sector premium del evento. Las butacas formaban parte de paquetes especiales comercializados por la organización y que ofrecían una ubicación privilegiada frente a la pantalla principal.

Según la categoría elegida, los valores oscilaban entre los 50 dólares para los accesos preferenciales y los 250 dólares por persona para los sectores VIP más exclusivos. Para muchos argentinos, especialmente aquellos que ya habían quedado fuera de los estadios por el precio de las entradas, esos montos resultaban imposibles de afrontar.

Sin embargo, durante gran parte de la jornada esos espacios mostraron una ocupación muy por debajo de la del resto del predio.

La postal fue llamativa: mientras miles de personas buscaban refugio bajo árboles, estructuras o cualquier rincón con algo de sombra, varias de las ubicaciones más cómodas permanecían vacías.

Entre el calor y la pasión

El calor fue protagonista desde el comienzo. Botellas de agua, sombreros, abanicos improvisados y protectores solares se volvieron tan importantes como las camisetas argentinas.

A pesar de las condiciones climáticas, la fiesta nunca se detuvo. Los bombos sonaron durante toda la jornada, las canciones se escucharon en cada rincón del predio y el color celeste y blanco dominó por completo el paisaje.

Como suele ocurrir cada vez que juega Argentina, la pasión volvió a imponerse a cualquier incomodidad.

Una postal que invita a reflexionar

Más allá del resultado deportivo, Dallas dejó una imagen difícil de ignorar. De un lado, miles de hinchas soportando una sensación térmica de 42ºC para acompañar a la Selección desde el Fan Festival. Del otro, filas de cómodas butacas valuadas en hasta 250 dólares con la mejor vista hacia la pantalla gigante que permanecieron vacías durante buena parte del encuentro.

La escena resume uno de los grandes desafíos que enfrenta el fútbol moderno: mientras los costos para vivir una Copa del Mundo siguen creciendo, cada vez más fanáticos deben conformarse con verla desde afuera.

Y aun así, son ellos quienes terminan poniendo el color, la emoción y el clima de fiesta que convierte a un Mundial en una experiencia única.