La histórica planta de Dánica ubicada en Llavallol, provincia de Buenos Aires, cerrará definitivamente sus puertas el próximo 30 de septiembre. Dorada S.A., empresa que produce la reconocida marca y pertenece al Grupo Beltrán, comunicó el fin de la actividad industrial en un establecimiento con casi nueve décadas de historia.

La decisión afecta a alrededor de 30 trabajadores que todavía permanecían vinculados a la fábrica. Según informó la compañía, ya comenzaron las gestiones para avanzar con el pago de las indemnizaciones correspondientes de acuerdo con la legislación laboral vigente.

Qué pasará con los trabajadores de Dánica

Los empleados se encontraron con el anuncio del cierre al llegar a la planta y actualmente no pueden ingresar al establecimiento. Como forma de protesta, instalaron una carpa frente a la fábrica y mantienen una permanencia por turnos.

La empresa sostuvo que los salarios continuarán siendo abonados hasta el 30 de septiembre y aseguró que se cumplirán las formalidades para concretar las indemnizaciones.

Por su parte, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires denunció la situación ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y solicitó una audiencia con representantes de la compañía.

Desde el gremio indicaron además que los trabajadores todavía no habían recibido telegramas de despido ni cartas documento y plantearon la intención de continuar las gestiones para intentar preservar las fuentes laborales.

Los motivos detrás del cierre

Desde Dorada S.A. explicaron que la decisión llegó después de un prolongado proceso para intentar revertir problemas económicos, productivos y operativos que afectaban la continuidad de la planta.

Durante los últimos meses, el establecimiento funcionaba bajo un acuerdo con el sindicato que limitaba las tareas principalmente al envasado. Ese convenio finalizará el 30 de septiembre y, según la empresa, desde ese momento la planta quedará completamente deshabilitada.

No es la primera vez que la fábrica atraviesa un cierre. En abril de 2020 cesó temporalmente su actividad, aunque volvió a funcionar pocos días después. A fines de 2024 volvió a anunciarse el fin de la producción, pero un acuerdo permitió que retomara las operaciones en febrero de 2025 con una dotación reducida.

La planta de Llavallol funciona desde fines de la década de 1930. Allí comenzó una historia industrial que décadas después dio origen a las margarinas Dánica, una marca que alcanzó gran popularidad en Argentina y quedó asociada a recordadas campañas publicitarias.