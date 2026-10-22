Daniel González renunció este jueves a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería y dejó el Gobierno de Javier Milei después de más de dos años de gestión. El funcionario articulaba dos de las áreas consideradas estratégicas por la administración nacional y, según confirmaron desde Economía, su cargo no tendrá reemplazo.

La salida había sido conversada durante los últimos meses con el ministro Luis Caputo, quien finalmente aceptó la decisión. González explicó que consideró cumplido un ciclo y descartó diferencias políticas con el Gobierno.

“Es un ciclo que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición”, señaló al comunicar su salida.

Caputo también confirmó públicamente la renuncia y agradeció al ahora exfuncionario por su trabajo. González había ingresado al Ministerio de Economía en agosto de 2024 para coordinar las políticas vinculadas con energía y minería.

El Gobierno no designará un reemplazante

La salida no implicará, en principio, una nueva designación para ocupar la Secretaría de Coordinación. El equipo que acompañaba a González continuará dentro de la estructura del Ministerio de Economía.

María Tettamanti seguirá al frente de la Secretaría de Energía, mientras que Luis Lucero continuará como secretario de Minería.

González funcionaba como nexo entre ambas áreas y participaba además de la evaluación de grandes proyectos de inversión, especialmente aquellos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Su salida se produce en un momento de fuerte expansión de ambos sectores, con Vaca Muerta como uno de los motores de las exportaciones y distintos proyectos mineros avanzando en provincias como San Juan.

González había planteado su salida meses atrás

El exfuncionario reveló que había conversado con Caputo sobre su intención de dejar el Gobierno tiempo atrás, pero que acordaron postergar la salida debido a diferentes proyectos pendientes.

Entre ellos mencionó iniciativas legislativas relacionadas con combustibles, Zona Fría y el denominado Super RIGI, además de la presentación del Presupuesto y el avance de proyectos de inversión.

También recordó el trabajo realizado para acelerar la evaluación de iniciativas incorporadas al RIGI ante el crecimiento de las presentaciones privadas.

“Nos pareció con el ministro que este era un buen momento”, explicó González.

De YPF al Ministerio de Economía

Antes de ingresar al Gobierno, González había desarrollado buena parte de su carrera en el sector privado. Fue director financiero y CEO interino de YPF y posteriormente encabezó el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

También trabajó en Merrill Lynch y Bank of America en Buenos Aires y Nueva York.

Durante su paso por el Gobierno participó de misiones internacionales destinadas a captar inversiones para energía y minería y acompañó la promoción de proyectos argentinos bajo el RIGI.

Con su renuncia, Economía mantendrá separadas las conducciones de Energía y Minería, pero eliminará la figura que hasta ahora coordinaba políticamente ambas áreas.