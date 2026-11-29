El empresario y fundador de Infobae, Daniel Hadad, confirmó este sábado que no será candidato a presidente de la Nación en las elecciones de 2027, al señalar que la reciente suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) modificó las reglas de juego e impide consolidar un armado político en el corto plazo.

El anuncio fue realizado en declaraciones a Radio Con Vos en coincidencia con su cumpleaños número 65, fecha que el propio empresario había fijado meses atrás como límite para definir su futuro político.

Durante la entrevista radial, Hadad explicó que, si bien mantiene su vocación pública, el cambio en el escenario electoral volvió inviable una postulación por fuera de las estructuras partidarias tradicionales: “Tomé una decisión, pero en las últimas horas la política hizo una mala jugada, cambiaron las reglas de juego, suspendieron las PASO. No obstante, sigo con el deseo de tratar de cambiar las cosas en la Argentina, pero esta situación, sin PASO, no tengo la posibilidad de un armado político en tan poco tiempo”.

En ese sentido, agregó: “La vocación está intacta, pero las condiciones hoy no están”. La definición cierra varios meses de especulaciones que habían posicionado su nombre como una eventual alternativa extrapartidaria para los comicios presidenciales del próximo año, impulsado por sus intervenciones públicas en favor del equilibrio fiscal, la inserción internacional alineada con Occidente, políticas de seguridad y acuerdos de largo plazo en educación y movilidad social.

Días atrás, además, había aclarado que una reciente reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos respondió únicamente a una invitación vinculada a la proyección de un cortometraje sobre José de San Martín y no a negociaciones electorales.

Al anunciar su determinación, Hadad también mencionó acontecimientos recientes que incidieron en su evaluación general del contexto, entre ellos el mensaje del Papa León XIV, además de los factores personales, familiares e internacionales —como los procesos electorales en Brasil y Estados Unidos y la situación en Israel— que había anticipado que analizaría antes de tomar una postura definitiva.