Daniel Milla habló del balance de la Federación Económica y puso fecha a las elecciones

La Federación Económica de San Juan avanza con la regularización de sus estados contables y ya tiene designado al profesional que elaborará el balance correspondiente a 2025. Así lo confirmó Daniel Milla, dirigente de la institución, durante una entrevista en “Te lo Tengo que Decir!” de Huarpe TV.

Milla explicó que el proceso se demoró debido a una incompatibilidad con la profesional que había realizado el balance y que también forma parte de la conducción de la Federación. Ante esa situación, la institución consultó al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y solicitó un listado de contadores para seleccionar a un profesional independiente. “Ya está designado el contador que va a llevar adelante los estados contables de la Federación”, explicó Milla.

Según detalló, la entidad ya realizó la presentación correspondiente ante Personería Jurídica y mantuvo una reunión con el inspector Gerardo Guerfi para explicar los motivos de la demora en los tiempos de presentación.

El contador seleccionado estimó que necesitará entre 30 y 40 días para completar los estados contables. Después de esa instancia, la Federación deberá realizar la convocatoria a la asamblea para la elección de autoridades.

El objetivo es renovar la conducción antes de fin de año

Milla señaló que la intención de la dirigencia es completar todo el proceso durante 2026. “La idea es poder cerrar el año ya con la nueva comisión”, afirmó durante la entrevista.

Consultado sobre si tiene previsto volver a presentarse para ocupar la presidencia, el dirigente explicó que todavía no existe una definición. La posibilidad deberá analizarse dentro de la comisión directiva y teniendo en cuenta el mecanismo de rotación establecido por el estatuto. “Tengo la posibilidad de ser reelegido o le toca al sector servicio, que es el otro sector que por rotación de estatuto le correspondería”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que primero deben resolver la cuestión administrativa vinculada con el balance y luego avanzar con las conversaciones entre los distintos sectores que integran la institución.

Milla habló de la situación interna

El dirigente también se refirió a la demora y reconoció que la situación fue inesperada para la conducción. “Un mea culpa por no haber advertido esta situación de la incompatibilidad”, señaló Milla, quien consideró que se trató de una situación que la comisión no había detectado previamente.

A partir de que tomaron conocimiento del problema, explicó, comenzaron a trabajar para resolverlo por las vías institucionales correspondientes.

Milla remarcó además la importancia de preservar el funcionamiento de la Federación Económica, a la que definió como una institución centenaria. En ese marco, destacó el trabajo realizado durante los últimos años para fortalecer la representación del sector privado y las actividades de capacitación destinadas a empresarios.

El vínculo con CAME

Durante la entrevista en Huarpe TV, Milla también destacó el trabajo de la Federación Económica dentro de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En particular, mencionó la participación de un referente sanjuanino en el comité de presidencia de la entidad nacional y consideró que esa presencia representa una oportunidad para impulsar temas vinculados con las necesidades de las provincias.

Entre los asuntos que mencionó aparecen la conectividad, la minería y el comercio, además de distintas problemáticas que afectan al sector privado.

“Que un sanjuanino esté en ese lugar debemos aprovecharlo al máximo”, sostuvo.

Elecciones y consenso

Consultado sobre la posibilidad de que existan sectores interesados en disputar la conducción de la Federación, Milla reconoció que pueden surgir diferentes aspiraciones dentro de una institución de estas características.

Sin embargo, sostuvo que la renovación debería resolverse mediante el diálogo entre los dirigentes y las cámaras afiliadas. “Debemos tener la madurez necesaria para poder resolver estas cuestiones internamente”, expresó.

También recordó que históricamente las autoridades de la Federación Económica fueron definidas mediante consensos entre los distintos sectores.

Por ahora, el próximo paso será completar el balance 2025. Una vez finalizada esa instancia, la comisión directiva deberá avanzar con la convocatoria a la asamblea y posteriormente se definirá la nueva conducción de la Federación Económica de San Juan.