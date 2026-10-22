En el marco de la conmemoración del Día de la Lealtad el pasado 17 de octubre, la Municipalidad de Chimbas inauguró un nuevo busto del expresidente Juan Domingo Perón, emplazado en la Costanera que lleva su nombre, en el acceso al Parque Industrial del departamento.

La obra llegó para reemplazar a un monumento anterior que había sido vandalizado y destruido. El trabajo de reconstrucción estuvo a cargo del reconocido artesano alfarero y escultor autodidacta, Daniel Edgardo "Bati" Sarmiento y su equipo del taller de Villa Alsina, en Albardón.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el artista dio cuenta del proceso creativo y sobre qué instrumentos trabajó para la terminación de la pieza. Además, no se quedó callado ante las críticas y cuestionamientos hacia la escultura.

El proyecto comenzó cuando los escultores se enfrentaron a un escenario complejo: el busto anterior del expresidente que se encontraba en el lugar había sufrido graves destrozos.

Ante este panorama, el equipo de arte decidió rescatar lo poco que quedaba de la estructura original: "Nos encontramos con un busto que estaba emplazado, pero estaba todo roto, lo que hicimos es tomar la base de hierro solamente", explicó Sarmiento. A partir de esa base metálica primigenia, la enriquecieron con nuevos refuerzos estructurales para sustentar el modelado en arcilla que daría vida a la nueva pieza.

La instalación de la obra en la Costanera chimbera generó inmediatas reacciones en la opinión pública. Con la facilidad con la que circulan las opiniones en las plataformas digitales, no tardaron en llegar las críticas y los comentarios lapidarios en las redes sociales, donde algunos usuarios señalaban que la pieza no se parecía al expresidente o realizaban comparaciones jocosas.

Ante este escenario de cuestionamientos, el artista adoptó una postura reflexiva: "entendemos que hay detractores, y que son eso los que operan detrás de las obras", señaló.

Asimismo, justificó las diferencias visuales aclarando que "es una imagen de Perón de muy joven, entonces por ahí la gente tiene una imagen más del Perón adulto".

A esto agregó que por esta razón la escultura posee un semblante "más señorial y no tan canchera como la que nosotros conocemos del general", cuyos gestos y facciones se van soltando con la edad. Pese a las críticas, Sarmiento defendió la esencia creativa: "El arte es el arte, el arte es subjetivo. Algo que me movilice a mí en lo interior para producir una obra de arte, a una persona le puede representar una cosa y a otra persona le puede representar otra".

Proceso técnico, uso de IA y el equipo de trabajo

La elaboración completa demandó entre 70 y 80 días de trabajo. En el taller, Sarmiento no trabajó solo, dado que en el equipo contó con los aportes de sus compañeros (Jorge, José y David).

Para lograr fidelidad anatómica, el escultor detalló: "Nosotros hemos tomado la imagen de la primera presidencia de tres cuartos", haciendo mediciones proporcionales de referencia en nariz, ojos y boca trasladadas al rostro. Para afinar los resultados, se apoyó en herramientas de inteligencia artificial para corregir detalles.

Tras el modelado en arcilla, se obtuvo un molde de yeso especial marca París (de consistencia similar a la porcelana), se realizó el vaciado en cemento y se aplicó un meticuloso proceso de masilla plástica automotriz, pintura con efecto marmolado y laqueado protector.

Sobre su trayectoria

Esta obra se suma a larga lista de trabajos de Sarmiento que se destaca en producciones de piedra y materiales tradicionales de la provincia. Inicialmente formado de manera autodidacta —a pesar de haber cursado materias como Dibujo y Visión en la universidad antes de volcarse a la actividad privada—, el artesano descubrió el potencial del travertino en Albardón, materia prima con la que ha desarrollado obras escultóricas e institucionales de gran escala.

Entre sus antecedentes destacan la fabricación de tejas para la restauración del emblemático Chalet Cantoni y el diseño y ejecución en travertino del trofeo "Túnel de Agua Negra", entregado en la provincia con motivo de un partido amistoso disputado por la Selección Argentina de fútbol frente a la Selección de Honduras.

Sarmiento remarcó que "La artesanía y el arte en general es muy menospreciado, digamos. Pero, en el caso de instituciones grandes, municipios o el gobierno, se da la oportunidad de concretar trabajos importantes de gran envergadura".